https://1prime.ru/20261125/geh-875531381.html

"Газпром" ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС

"Газпром" ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС

Дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ввело в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС - мощностью 110 МВт,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:52+0300

2026-11-25T11:52+0300

2026-11-25T11:59+0300

россия

газпром

газпром энергохолдинг

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ввело в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС - мощностью 110 МВт, сообщила материнская компания. "Газпром" ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской теплоэлектростанции. Мощность установки - 110 МВт", - сказано в сообщении компании. Уточняется, что предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию парогазового энергоблока, состоящего из трех энергетических установок – двух газотурбинных мощностью 110 МВт каждая и одной паротурбинной установки мощностью 93 МВт. Таким образом, общая установленная электрическая мощность станции составит 313 МВт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, газпром, газпром энергохолдинг