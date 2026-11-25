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"Газпром" ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС
"Газпром" ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС - 25.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС
Дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ввело в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС - мощностью 110 МВт,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T11:52+0300
2026-11-25T11:52+0300
2026-11-25T11:59+0300
россия
газпром
газпром энергохолдинг
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ввело в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС - мощностью 110 МВт, сообщила материнская компания. "Газпром" ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской теплоэлектростанции. Мощность установки - 110 МВт", - сказано в сообщении компании. Уточняется, что предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию парогазового энергоблока, состоящего из трех энергетических установок – двух газотурбинных мощностью 110 МВт каждая и одной паротурбинной установки мощностью 93 МВт. Таким образом, общая установленная электрическая мощность станции составит 313 МВт.
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россия, газпром, газпром энергохолдинг
РОССИЯ, Газпром, Газпром энергохолдинг
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ввело в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС - мощностью 110 МВт, сообщила материнская компания.
"Газпром" ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской теплоэлектростанции. Мощность установки - 110 МВт", - сказано в сообщении компании.
Уточняется, что предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию парогазового энергоблока, состоящего из трех энергетических установок – двух газотурбинных мощностью 110 МВт каждая и одной паротурбинной установки мощностью 93 МВт. Таким образом, общая установленная электрическая мощность станции составит 313 МВт.