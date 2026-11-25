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Глава Карелии поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии

Глава Карелии поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии - 25.11.2026, ПРАЙМ

Глава Карелии поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии в республике, наиболее... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:14+0300

2026-11-25T21:14+0300

2026-11-25T21:14+0300

общество

карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии в республике, наиболее длительные из них были в Прионежье, Петрозаводске, Пряжинском и Пудожском районах. "В республике уже произошло 70 аварийных отключений. Наиболее длительные – в Прионежье, Пряжинском, Пудожском районах и Петрозаводске. На Кукковке из-за скачка напряжения на электросетях насосные станции не смогли корректно перезапуститься, для выхода на параметры по теплу их пришлось настраивать в течение нескольких часов в ручном режиме. Все это время люди были без тепла и воды, это недопустимо", - написал он в своем канале на платформе "Макс". Парфенчиков отметил, что проведено заседание штаба по безопасности электроснабжения. Каждый случай аварийного отключения будет разбираться отдельно. "Поручаю Минстрою разобраться в каждой аварии и при наличии оснований на недоработку со стороны ресурсников подготовить обращение в прокуратуру", - написал глава Карелии. Также он поручил наладить работу по оперативному информированию жителей об авариях и устранении их последствий. "На данный момент восстановительные работы продолжаются. На контроле 33 отключения. Устранить их энергетики планируют в ближайшие сутки. При ухудшении погодных условий и новых происшествиях работы будут проводить незамедлительно", - сообщил Парфенчиков.

карелия

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общество , карелия