https://1prime.ru/20261125/glava-875559973.html
Глава Карелии поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии
Глава Карелии поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии - 25.11.2026, ПРАЙМ
Глава Карелии поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии в республике, наиболее... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T21:14+0300
2026-11-25T21:14+0300
2026-11-25T21:14+0300
общество
карелия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875559973.jpg?1795630488
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии в республике, наиболее длительные из них были в Прионежье, Петрозаводске, Пряжинском и Пудожском районах.
"В республике уже произошло 70 аварийных отключений. Наиболее длительные – в Прионежье, Пряжинском, Пудожском районах и Петрозаводске. На Кукковке из-за скачка напряжения на электросетях насосные станции не смогли корректно перезапуститься, для выхода на параметры по теплу их пришлось настраивать в течение нескольких часов в ручном режиме. Все это время люди были без тепла и воды, это недопустимо", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Парфенчиков отметил, что проведено заседание штаба по безопасности электроснабжения. Каждый случай аварийного отключения будет разбираться отдельно.
"Поручаю Минстрою разобраться в каждой аварии и при наличии оснований на недоработку со стороны ресурсников подготовить обращение в прокуратуру", - написал глава Карелии.
Также он поручил наладить работу по оперативному информированию жителей об авариях и устранении их последствий.
"На данный момент восстановительные работы продолжаются. На контроле 33 отключения. Устранить их энергетики планируют в ближайшие сутки. При ухудшении погодных условий и новых происшествиях работы будут проводить незамедлительно", - сообщил Парфенчиков.
карелия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , карелия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разобраться с аварийными отключениями электроэнергии в республике, наиболее длительные из них были в Прионежье, Петрозаводске, Пряжинском и Пудожском районах.
"В республике уже произошло 70 аварийных отключений. Наиболее длительные – в Прионежье, Пряжинском, Пудожском районах и Петрозаводске. На Кукковке из-за скачка напряжения на электросетях насосные станции не смогли корректно перезапуститься, для выхода на параметры по теплу их пришлось настраивать в течение нескольких часов в ручном режиме. Все это время люди были без тепла и воды, это недопустимо", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Парфенчиков отметил, что проведено заседание штаба по безопасности электроснабжения. Каждый случай аварийного отключения будет разбираться отдельно.
"Поручаю Минстрою разобраться в каждой аварии и при наличии оснований на недоработку со стороны ресурсников подготовить обращение в прокуратуру", - написал глава Карелии.
Также он поручил наладить работу по оперативному информированию жителей об авариях и устранении их последствий.
"На данный момент восстановительные работы продолжаются. На контроле 33 отключения. Устранить их энергетики планируют в ближайшие сутки. При ухудшении погодных условий и новых происшествиях работы будут проводить незамедлительно", - сообщил Парфенчиков.