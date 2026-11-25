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Вэнс: Глава Nvidia не нуждается в помиловании Трампа
Вэнс: Глава Nvidia не нуждается в помиловании Трампа - 25.11.2026, ПРАЙМ
Вэнс: Глава Nvidia не нуждается в помиловании Трампа
Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг не нуждается в помиловании президента США Дональда Трампа, поскольку против него нет никаких... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T22:24+0300
2026-11-25T22:24+0300
2026-11-25T22:24+0300
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ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг не нуждается в помиловании президента США Дональда Трампа, поскольку против него нет никаких доказательств совершения какого-либо преступления, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я вообще не думаю, что ему нужно помилование. Я не видел никаких доказательств того, что он совершил преступление", — сказал Вэнс журналистам во время посещения авиабазы Райт-Паттерсон в штате Огайо, отвечая на вопрос о возможной готовности Трампа помиловать Хуанга.
По словам Вэнса, Белый дом получил от различных представителей правительства, включая генерального прокурора США, заверения в том, что в отношении Хуанга не ведется никаких расследований.
Комментируя возвращение Хуанга на пост главы Nvidia, Вэнс отметил стратегическую значимость компании для национальных интересов США. Он указал, что продукция Nvidia играет ключевую роль в сохранении американского лидерства в гонке с Китаем в сфере искусственного интеллекта.
Отставка Дженсена Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.
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мировая экономика, сша, китай, кнр, джей ди вэнс, дональд трамп, nvidia, мид кнр, мид китая
Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Nvidia, МИД КНР, МИД Китая
ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг не нуждается в помиловании президента США Дональда Трампа, поскольку против него нет никаких доказательств совершения какого-либо преступления, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я вообще не думаю, что ему нужно помилование. Я не видел никаких доказательств того, что он совершил преступление", — сказал Вэнс журналистам во время посещения авиабазы Райт-Паттерсон в штате Огайо, отвечая на вопрос о возможной готовности Трампа помиловать Хуанга.
По словам Вэнса, Белый дом получил от различных представителей правительства, включая генерального прокурора США, заверения в том, что в отношении Хуанга не ведется никаких расследований.
Комментируя возвращение Хуанга на пост главы Nvidia, Вэнс отметил стратегическую значимость компании для национальных интересов США. Он указал, что продукция Nvidia играет ключевую роль в сохранении американского лидерства в гонке с Китаем в сфере искусственного интеллекта.
Отставка Дженсена Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.