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Вэнс: Глава Nvidia не нуждается в помиловании Трампа

Вэнс: Глава Nvidia не нуждается в помиловании Трампа - 25.11.2026, ПРАЙМ

Вэнс: Глава Nvidia не нуждается в помиловании Трампа

Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг не нуждается в помиловании президента США Дональда Трампа, поскольку против него нет никаких... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T22:24+0300

2026-11-25T22:24+0300

2026-11-25T22:24+0300

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ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг не нуждается в помиловании президента США Дональда Трампа, поскольку против него нет никаких доказательств совершения какого-либо преступления, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Я вообще не думаю, что ему нужно помилование. Я не видел никаких доказательств того, что он совершил преступление", — сказал Вэнс журналистам во время посещения авиабазы Райт-Паттерсон в штате Огайо, отвечая на вопрос о возможной готовности Трампа помиловать Хуанга. По словам Вэнса, Белый дом получил от различных представителей правительства, включая генерального прокурора США, заверения в том, что в отношении Хуанга не ведется никаких расследований. Комментируя возвращение Хуанга на пост главы Nvidia, Вэнс отметил стратегическую значимость компании для национальных интересов США. Он указал, что продукция Nvidia играет ключевую роль в сохранении американского лидерства в гонке с Китаем в сфере искусственного интеллекта. Отставка Дженсена Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "китайском шпионаже" по делу Nvidia назвали беспочвенными.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, китай, кнр, джей ди вэнс, дональд трамп, nvidia, мид кнр, мид китая