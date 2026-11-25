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Названы самые популярные города "Золотого кольца" для отдыха на Новый год

Названы самые популярные города "Золотого кольца" для отдыха на Новый год - 25.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные города "Золотого кольца" для отдыха на Новый год

Самым популярным городом "Золотого кольца" для отдыха россиян на новогодние каникулы стал Нижний Новгород, в тройке также Ярославль и Тверь, рассказали РИА... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:27+0300

2026-11-25T09:27+0300

2026-11-25T09:35+0300

бизнес

туризм

нижний новгород

ярославль

тверь

onetwotrip

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Самым популярным городом "Золотого кольца" для отдыха россиян на новогодние каникулы стал Нижний Новгород, в тройке также Ярославль и Тверь, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Самым востребованным направлением оказался Нижний Новгород, на втором месте расположился Ярославль, а третью строчку заняла Тверь. Замыкают пятерку Кострома и Иваново", - выяснили в сервисе, проанализировав отельные бронирования на новогодние каникулы среди городов "Золотого кольца". По данным OneTwoTrip, средняя стоимость проживания в Нижнем Новгороде составляет 12,2 тысячи рублей за ночь, в Ярославле – 12,4 тысячи, а в Твери - 7,9 тысячи рублей. Дольше всего туристы планируют отдыхать в Иванове - здесь средняя продолжительность бронирования составляет 3,4 суток. В Нижнем Новгороде путешественники останавливаются на 2,9 суток, в Костроме - на 2,8, а в Ярославле - на 2,7. Самые короткие поездки планируются в Тверь - в среднем на 1,9 суток.

нижний новгород

ярославль

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бизнес, туризм, нижний новгород, ярославль, тверь, onetwotrip