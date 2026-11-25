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Госдолг Венесуэлы на конец 2025 года составил 237,5 миллиарда долларов
Госдолг Венесуэлы на конец 2025 года составил 237,5 миллиарда долларов - 25.11.2026, ПРАЙМ
Госдолг Венесуэлы на конец 2025 года составил 237,5 миллиарда долларов
Государственные обязательства Венесуэлы на конец 2025 года составляли 237,5 миллиарда долларов, следует из документа министерства экономики и финансов страны... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T00:22+0300
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МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Государственные обязательства Венесуэлы на конец 2025 года составляли 237,5 миллиарда долларов, следует из документа министерства экономики и финансов страны Venezuela Renace.
"Задолженность высоко сконцентрирована среди небольшого числа кредиторов. На уровне центрального правительства основными обязательствами являются долг перед Россией (5,1 миллиарда долларов) и Бразилией через BNDES (1,1 миллиарда долларов). Кроме того, значительная часть двустороннего долга приходится на Китай через BANDES в рамках "китайского фонда" с Китайским банком развития - 16,9 миллиарда долларов", - говорится в документе.
Согласно приведенной в нем разбивке, коммерческие обязательства Венесуэлы составляют 116,5 миллиарда долларов, нефинансовые - 67,3 миллиарда, арбитражные - 26,3 миллиарда, двусторонний долг - 23,3 миллиарда, многосторонний - 4,2 миллиарда долларов.
Коммерческая задолженность, на которую приходится почти половина всех обязательств, преимущественно связана с держателями облигаций и частными кредиторами. В нее входят еврооблигации, объем которых с учетом начисленных процентов составляет 110,1 миллиарда долларов, а также банковские кредиты и кредитные линии.
Нефинансовые обязательства, в основном связанные с государственной нефтяной компанией PDVSA, включают задолженность перед поставщиками, обязательства совместных предприятий, векселя, инвестиционные сертификаты и пенсионные обязательства.
Двусторонний долг в размере 23,3 миллиарда долларов включает задолженность перед Китаем через BANDES и Китайский банк развития, Россией, Бразилией и другими кредиторами. Многосторонние обязательства в размере 4,2 миллиарда долларов приходятся главным образом на Межамериканский банк развития (BID) и Латиноамериканский банк развития (CAF).
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Мировая экономика, Финансы, ВЕНЕСУЭЛА, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, PDVSA
МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Государственные обязательства Венесуэлы на конец 2025 года составляли 237,5 миллиарда долларов, следует из документа министерства экономики и финансов страны Venezuela Renace.
"Задолженность высоко сконцентрирована среди небольшого числа кредиторов. На уровне центрального правительства основными обязательствами являются долг перед Россией (5,1 миллиарда долларов) и Бразилией через BNDES (1,1 миллиарда долларов). Кроме того, значительная часть двустороннего долга приходится на Китай через BANDES в рамках "китайского фонда" с Китайским банком развития - 16,9 миллиарда долларов", - говорится в документе.
Согласно приведенной в нем разбивке, коммерческие обязательства Венесуэлы составляют 116,5 миллиарда долларов, нефинансовые - 67,3 миллиарда, арбитражные - 26,3 миллиарда, двусторонний долг - 23,3 миллиарда, многосторонний - 4,2 миллиарда долларов.
Коммерческая задолженность, на которую приходится почти половина всех обязательств, преимущественно связана с держателями облигаций и частными кредиторами. В нее входят еврооблигации, объем которых с учетом начисленных процентов составляет 110,1 миллиарда долларов, а также банковские кредиты и кредитные линии.
Нефинансовые обязательства, в основном связанные с государственной нефтяной компанией PDVSA, включают задолженность перед поставщиками, обязательства совместных предприятий, векселя, инвестиционные сертификаты и пенсионные обязательства.
Двусторонний долг в размере 23,3 миллиарда долларов включает задолженность перед Китаем через BANDES и Китайский банк развития, Россией, Бразилией и другими кредиторами. Многосторонние обязательства в размере 4,2 миллиарда долларов приходятся главным образом на Межамериканский банк развития (BID) и Латиноамериканский банк развития (CAF).