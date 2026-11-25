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В Госдуме не видят признаков кризиса ликвидности в банковском секторе

В Госдуме не видят признаков кризиса ликвидности в банковском секторе - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме не видят признаков кризиса ликвидности в банковском секторе

Признаков кризиса ликвидности в российском банковском секторе не наблюдается, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T23:16+0300

2026-11-25T23:16+0300

2026-11-25T23:16+0300

финансы

банки

россия

анатолий аксаков

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Признаков кризиса ликвидности в российском банковском секторе не наблюдается, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Признаков кризиса ликвидности я не вижу. Рост дефицита (ликвидности в банках - ред.) во многом связан с низкой базой на начало года, когда в банках хранилось больше денег на депозитах по максимальным ставкам прошлых лет. Теперь банкам для привлечения ресурсов приходится повышать доходность вкладов", - сказал он. Аксаков добавил, что банки больше занимают у ЦБ, и это давит на процентную маржу, но для сектора ситуация не критична. Банки готовятся завершить год с рекордной прибылью, отметил депутат. "У регулятора же есть все рабочие инструменты для пополнения ликвидности, такие как аукционы репо и кредиты под залог активов", - также отметил Аксаков. Согласно данным Банка России, структурный дефицит ликвидности банковского сектора в начале года составлял 587 миллиардов рублей, тогда как на 24 ноября показатель достиг 3,86 триллиона, тем самым увеличившись в 6,6 раза. В сентябре Банк России увеличил прогноз структурного дефицита ликвидности в банковском секторе на 1,6 триллиона рублей, до 4,0-5,2 триллиона, на текущий год. Регулятор при этом отмечал, что рост структурного дефицита не оказывает какого-либо влияния на устойчивость банковской системы. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также в сентябре отмечала, что никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности банков в России нет. Глава ЦБ замечала, что говорить об этом некорректно.

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финансы, банки, россия, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, банк россии, госдума