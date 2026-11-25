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В России вступит в силу новый ГОСТ для дистанционного обучения
В России вступит в силу новый ГОСТ для дистанционного обучения - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России вступит в силу новый ГОСТ для дистанционного обучения
Новый ГОСТ с требованиями к услугам дистанционного обучения вступит в силу в России с 30 ноября, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T00:28+0300
2026-11-25T00:28+0300
2026-11-25T00:28+0300
технологии
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ с требованиями к услугам дистанционного обучения вступит в силу в России с 30 ноября, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стандарт может использоваться в отношении услуг дистанционного обучения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального обучения.
Поставщик услуги должен определить, какие ресурсы потребуются для образовательного процесса, кто несет ответственность за его осуществление, когда предоставление услуги завершается, и как будут оцениваться результаты обучения.
Процесс дистанционного обучения по ГОСТу должен быть обеспечен легкодоступными в цифровой среде учебными материалами. Они должны быть защищены авторским правом и соответствовать применимым нормам.
Стандарт прописывает и требования к цифровой образовательной среде, а также к технологиям. В частности, образовательная среда для дистанционного образования должна быть интерактивной и иметь логически выстроенную структуру, а также удобную навигацию.
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технологии
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ с требованиями к услугам дистанционного обучения вступит в силу в России с 30 ноября, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стандарт может использоваться в отношении услуг дистанционного обучения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального обучения.
Поставщик услуги должен определить, какие ресурсы потребуются для образовательного процесса, кто несет ответственность за его осуществление, когда предоставление услуги завершается, и как будут оцениваться результаты обучения.
Процесс дистанционного обучения по ГОСТу должен быть обеспечен легкодоступными в цифровой среде учебными материалами. Они должны быть защищены авторским правом и соответствовать применимым нормам.
Стандарт прописывает и требования к цифровой образовательной среде, а также к технологиям. В частности, образовательная среда для дистанционного образования должна быть интерактивной и иметь логически выстроенную структуру, а также удобную навигацию.