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ГОСТ на размещение туристов с животными в отелях вступит в силу в декабре

ГОСТ на размещение туристов с животными в отелях вступит в силу в декабре - 25.11.2026, ПРАЙМ

ГОСТ на размещение туристов с животными в отелях вступит в силу в декабре

Государственный стандарт (ГОСТ) с требованиями к размещению туристов с кошками и собаками в российских отелях вступит в силу с 1 декабря текущего года, следует... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:56+0300

2026-11-25T12:56+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Государственный стандарт (ГОСТ) с требованиями к размещению туристов с кошками и собаками в российских отелях вступит в силу с 1 декабря текущего года, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости. Так, согласно стандарту, для отделки интерьеров зон, доступных для посещения с домашними животными, рекомендуется использовать материалы с повышенной износостойкостью, устойчивостью к царапинам и загрязнениям, а также без токсичных компонентов. Кроме того, если владелец домашнего животного забыл необходимые предметы личного пользования для питомца, в отелях должна быть возможность их приобрести на месте или информация, где такие товары можно купить. Рестораны и кафе отеля необходимо оборудовать стационарными или переносными поилками и питьевыми фонтанами, а также предусмотреть наличие одноразовых мисок с питьевой водой для домашних животных. В свою очередь туристы при заселении должны представить на каждого питомца ветеринарный паспорт. Также домашних животных рекомендуется не оставлять одних в номере. Чтобы разделить потоки туристов, для путешественников с животными стоит выделить отдельные зоны или временные интервалы для посещения зон общественного питания. А при разработке специального питания для животных рекомендуется привлекать ветеринаров для подбора безопасных и сбалансированных ингредиентов, диктует ГОСТ. В документе также указано, что эти нормы могут применяться уже сейчас.

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