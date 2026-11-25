https://1prime.ru/20261125/gruppa-875538107.html
Рабочая группа определит итоги восстановления автомобильной части моста в Крым
Рабочая группа определит итоги восстановления автомобильной части моста в Крым - 25.11.2026, ПРАЙМ
Рабочая группа определит итоги восстановления автомобильной части моста в Крым
Конечные итоги восстановления автомобильной части моста в Крым определит рабочая группа под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина на основе заключений,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:27+0300
2026-11-25T13:27+0300
2026-11-25T13:27+0300
бизнес
россия
крым
марат хуснуллин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875538107.jpg?1795602467
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Конечные итоги восстановления автомобильной части моста в Крым определит рабочая группа под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина на основе заключений, заявил журналистам глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
"Функционирует рабочая группа под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина, которая определит конечные итоги восстановления автомобильной части на основании этих заключений", - сказал министр о ходе работ о восстановлению автомобильной части моста в Крым.
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, крым, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Марат Хуснуллин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Конечные итоги восстановления автомобильной части моста в Крым определит рабочая группа под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина на основе заключений, заявил журналистам глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
"Функционирует рабочая группа под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина, которая определит конечные итоги восстановления автомобильной части на основании этих заключений", - сказал министр о ходе работ о восстановлению автомобильной части моста в Крым.