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Рабочая группа определит итоги восстановления автомобильной части моста в Крым

Рабочая группа определит итоги восстановления автомобильной части моста в Крым - 25.11.2026, ПРАЙМ

Рабочая группа определит итоги восстановления автомобильной части моста в Крым

Конечные итоги восстановления автомобильной части моста в Крым определит рабочая группа под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина на основе заключений,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:27+0300

2026-11-25T13:27+0300

2026-11-25T13:27+0300

бизнес

россия

крым

марат хуснуллин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Конечные итоги восстановления автомобильной части моста в Крым определит рабочая группа под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина на основе заключений, заявил журналистам глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров. "Функционирует рабочая группа под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина, которая определит конечные итоги восстановления автомобильной части на основании этих заключений", - сказал министр о ходе работ о восстановлению автомобильной части моста в Крым.

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бизнес, россия, крым, марат хуснуллин