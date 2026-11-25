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Хабаровск стал лидером по приросту качества жизни среди городов России
Хабаровск стал лидером по приросту качества жизни среди городов России - 25.11.2026, ПРАЙМ
Хабаровск стал лидером по приросту качества жизни среди городов России
Хабаровск стал лидером по приросту качества жизни среди городов России по итогам последних пяти лет, следует из исследования Финансового университета при... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:04+0300
2026-11-25T16:04+0300
2026-11-25T16:04+0300
бизнес
россия
хабаровск
калининград
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Хабаровск стал лидером по приросту качества жизни среди городов России по итогам последних пяти лет, следует из исследования Финансового университета при правительстве РФ.
Мониторинг качества жизни проводится по ряду направлений, в том числе уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания и состояние экологической среды. Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитывается по результатам социологического мониторинга и открытой официальной статистики.
Так, в текущем году индекс качества жизни Хабаровска в 2026 году вырос на 15 баллов по сравнению с 2021 годом - до 33 баллов. Прирост на 10 баллов и более также наблюдался в Воронеже, Саратове, Чебоксарах, Тюмени, Мурманске, Калининграде, Барнауле и Рязани.
Самый высокий индекс в 2026 году был зафиксирован в Москве (64 балла), Санкт-Петербурге (56 баллов), Грозном (55 баллов) и Сочи (54 балла). Отмечается, что в этих городах качество жизни поддерживается на стабильно высоком уровне.
Наибольший прогресс по качеству медицинского обслуживания за последние 5 лет был зафиксирован во Владивостоке, по качеству образования - в Сургуте. Лидером по улучшению состояния экологической среды стали Чебоксары, по работе предприятий ЖКХ - Симферополь. Больше всего условия ведения бизнеса за этот период улучшились в Тольятти, дорожное хозяйство - в Йошкар-Оле.
Кроме того, наибольший прогресс по преодолению деструктивного поведения граждан с 2021 по 2026 годы был достигнут в Москве, по повышению доступности культурных ценностей - в Калининграде.
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бизнес, россия, хабаровск, калининград, москва
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровск, КАЛИНИНГРАД, МОСКВА
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Хабаровск стал лидером по приросту качества жизни среди городов России по итогам последних пяти лет, следует из исследования Финансового университета при правительстве РФ.
Мониторинг качества жизни проводится по ряду направлений, в том числе уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания и состояние экологической среды. Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитывается по результатам социологического мониторинга и открытой официальной статистики.
Так, в текущем году индекс качества жизни Хабаровска в 2026 году вырос на 15 баллов по сравнению с 2021 годом - до 33 баллов. Прирост на 10 баллов и более также наблюдался в Воронеже, Саратове, Чебоксарах, Тюмени, Мурманске, Калининграде, Барнауле и Рязани.
Самый высокий индекс в 2026 году был зафиксирован в Москве (64 балла), Санкт-Петербурге (56 баллов), Грозном (55 баллов) и Сочи (54 балла). Отмечается, что в этих городах качество жизни поддерживается на стабильно высоком уровне.
Наибольший прогресс по качеству медицинского обслуживания за последние 5 лет был зафиксирован во Владивостоке, по качеству образования - в Сургуте. Лидером по улучшению состояния экологической среды стали Чебоксары, по работе предприятий ЖКХ - Симферополь. Больше всего условия ведения бизнеса за этот период улучшились в Тольятти, дорожное хозяйство - в Йошкар-Оле.
Кроме того, наибольший прогресс по преодолению деструктивного поведения граждан с 2021 по 2026 годы был достигнут в Москве, по повышению доступности культурных ценностей - в Калининграде.