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Хуснуллин заявил о достижении всех целей по дорожному строительству в России

Хуснуллин заявил о достижении всех целей по дорожному строительству в России - 25.11.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин заявил о достижении всех целей по дорожному строительству в России

Все цели по дорожному строительству в России в 2026 году достигнуты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:18+0300

2026-11-25T13:18+0300

2026-11-25T13:18+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Все цели по дорожному строительству в России в 2026 году достигнуты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Цели, которые есть у нас на 2026 год, по предварительным данным, уже сейчас могу сказать, все цели по дорожному строительству у нас достигнуты",- сказал Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

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россия, бизнес, марат хуснуллин, госдума