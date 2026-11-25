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Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной дороги М-12 Москва - Тюмень
Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной дороги М-12 Москва - Тюмень - 25.11.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной дороги М-12 Москва - Тюмень
Скоростная дорога М-12 Москва - Тюмень построена, в ближайшее время она будет готова к открытию, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:43+0300
2026-11-25T13:43+0300
2026-11-25T13:43+0300
бизнес
россия
москва
марат хуснуллин
госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Скоростная дорога М-12 Москва - Тюмень построена, в ближайшее время она будет готова к открытию, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Могу сказать, что скоростная дорога до Тюмени уже построена, в ближайшее время готова будет к открытию", - сказал Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.
Вице-премьер также отметил, что протяженность дороги составляет 2700 километров, она освещена и не имеет светофоров.
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бизнес, россия, москва, марат хуснуллин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Марат Хуснуллин, Госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Скоростная дорога М-12 Москва - Тюмень построена, в ближайшее время она будет готова к открытию, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Могу сказать, что скоростная дорога до Тюмени уже построена, в ближайшее время готова будет к открытию", - сказал Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.
Вице-премьер также отметил, что протяженность дороги составляет 2700 километров, она освещена и не имеет светофоров.