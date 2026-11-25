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Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной дороги М-12 Москва - Тюмень

Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной дороги М-12 Москва - Тюмень - 25.11.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о строительстве скоростной дороги М-12 Москва - Тюмень

Скоростная дорога М-12 Москва - Тюмень построена, в ближайшее время она будет готова к открытию, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:43+0300

2026-11-25T13:43+0300

2026-11-25T13:43+0300

бизнес

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Скоростная дорога М-12 Москва - Тюмень построена, в ближайшее время она будет готова к открытию, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Могу сказать, что скоростная дорога до Тюмени уже построена, в ближайшее время готова будет к открытию", - сказал Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме. Вице-премьер также отметил, что протяженность дороги составляет 2700 километров, она освещена и не имеет светофоров.

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бизнес, россия, москва, марат хуснуллин, госдума