https://1prime.ru/20261125/husnullin-875539004.html
В России катастрофически не хватает строителей, заявил Хуснуллин
В России катастрофически не хватает строителей, заявил Хуснуллин - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России катастрофически не хватает строителей, заявил Хуснуллин
В России катастрофически не хватает строителей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:43+0300
2026-11-25T13:43+0300
2026-11-25T13:43+0300
россия
бизнес
марат хуснуллин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875539004.jpg?1795603390
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В России катастрофически не хватает строителей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.
"Нам катастрофически не хватает сегодня строителей. Нам нужно на 22,8% поднять производительность труда, это непростая задача", – сказал он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, марат хуснуллин, госдума
РОССИЯ, Бизнес, Марат Хуснуллин, Госдума