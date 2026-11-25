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В России катастрофически не хватает строителей, заявил Хуснуллин

В России катастрофически не хватает строителей, заявил Хуснуллин - 25.11.2026, ПРАЙМ

В России катастрофически не хватает строителей, заявил Хуснуллин

В России катастрофически не хватает строителей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:43+0300

2026-11-25T13:43+0300

2026-11-25T13:43+0300

россия

бизнес

марат хуснуллин

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В России катастрофически не хватает строителей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме. "Нам катастрофически не хватает сегодня строителей. Нам нужно на 22,8% поднять производительность труда, это непростая задача", – сказал он.

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россия, бизнес, марат хуснуллин, госдума