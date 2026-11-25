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Сбор налогов в новых регионах вырос на 11%, заявил Хуснуллин

Сбор налогов в новых регионах вырос на 11%, заявил Хуснуллин - 25.11.2026, ПРАЙМ

Сбор налогов в новых регионах вырос на 11%, заявил Хуснуллин

Сбор налогов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вырос на 11%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:35+0300

2026-11-25T14:35+0300

2026-11-25T14:35+0300

россия

херсонская область

марат хуснуллин

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сбор налогов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вырос на 11%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Во время выступления на правительственном часе в Госдуме вице-премьер отметил, что восстановление новых регионов ведется системно, несмотря на попытки противника помешать этой работе. "У нас, кстати, сумма налогов на новых территориях выросла на 11%. Вообще, экономическая жизнь, несмотря ни на что, она развивается", - сказал Хуснуллин.

херсонская область

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россия, херсонская область, марат хуснуллин, госдума