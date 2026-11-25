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Хуснуллин рассказал о строительстве дорожного кольца вокруг Азовского моря
Хуснуллин рассказал о строительстве дорожного кольца вокруг Азовского моря - 25.11.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о строительстве дорожного кольца вокруг Азовского моря
Строительство дорожного кольца вокруг Азовского моря продолжается, несмотря на атаки вражеских БПЛА, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:59+0300
2026-11-25T14:59+0300
2026-11-25T14:59+0300
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Строительство дорожного кольца вокруг Азовского моря продолжается, несмотря на атаки вражеских БПЛА, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы продолжаем строить кольцо вокруг Азовского моря по новым воссоединенным территориям. В прямом смысле слова, несмотря на все атаки беспилотниками противника, мы расширяем обход. Мы строим обход Мариуполя, расширяем дороги", - сказал Хуснуллин во время выступления на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, также продолжается строительство дороги вдоль Черноморского побережья.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
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Бизнес, РОССИЯ, Азовское море, Мариуполь, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Марат Хуснуллин, Госдума, Росавтодор
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Строительство дорожного кольца вокруг Азовского моря продолжается, несмотря на атаки вражеских БПЛА, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы продолжаем строить кольцо вокруг Азовского моря по новым воссоединенным территориям. В прямом смысле слова, несмотря на все атаки беспилотниками противника, мы расширяем обход. Мы строим обход Мариуполя, расширяем дороги", - сказал Хуснуллин во время выступления на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, также продолжается строительство дороги вдоль Черноморского побережья.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.