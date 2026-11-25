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Хуснуллин призвал назвать ответственных за рост себестоимости строительства

Хуснуллин призвал назвать ответственных за рост себестоимости строительства - 25.11.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин призвал назвать ответственных за рост себестоимости строительства

Недвижимость. Необходимо назвать ответственных за рост себестоимости строительства в России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:09+0300

2026-11-25T15:09+0300

2026-11-25T15:35+0300

россия

недвижимость

марат хуснуллин

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Недвижимость. Необходимо назвать ответственных за рост себестоимости строительства в России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме."Давайте с себестоимостью разбираться на каждом этапе и назовем ответственных, кто на каком этапе вложился в себестоимость строительства, за которую мы все платим. Я очень поддерживаю и готов со своей линии все, что у нас есть, все материалы представить, и работать с думой по каждом блоку", – сказал Хуснуллин.Он объяснил, что в первую очередь влияние оказал рост доли финансовых услуг в себестоимости с 2-4% во времена доступной ипотеки до 15-25% на текущий момент. "При таком тренде в течение ближайших двух лет большинство девелоперских компаний перейдут в банки. Может это и неплохо. Но у меня вопрос - люди, которые заплатили деньги за квартиру, им деньги нужно вернуть назад по счетам эскроу или вернуть квартиры. Подавляющее большинство людей просят вернуть квартиры", – пояснил вице-премьер.Также Хуснуллин обратил внимание на прирост стоимости земли, который в ряде регионов доходит до 50%. Еще за последние годы плата за подключение жилья к сетям увеличилась в два-три раза, а в некоторых регионах – в десять раз, кроме того, в себестоимость переложили все траты на строительство социальных объектов, отметил он."Если говорить про строительную часть, давайте со стоимостью трудовых ресурсов разберемся. Почему трудовые ресурсы у нас стали стоить за последние пять лет в три раза дороже. Почему сегодня рабочий в Эмиратах получает 400 долларов, а в России он получается 1,5 тысячи долларов. Давайте на эти вопросы ответим. Сколько стоит эта работа? Это же наша политика, мы же принимаем все законы ", – подчеркнул вице-премьер.Помимо этого, он обратил внимание на подорожание стройматериалов на 80-200% за последние годы, а также на увеличение транспортных расходов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, недвижимость, марат хуснуллин, госдума