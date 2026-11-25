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ИИ начал использовать нецензурную лексику при выполнении сложных задач

ИИ начал использовать нецензурную лексику при выполнении сложных задач - 25.11.2026, ПРАЙМ

ИИ начал использовать нецензурную лексику при выполнении сложных задач

Модели искусственного интеллекта начали использовать ненормативную лексику при выполнении длительных и сложных задач, особенно когда сталкиваются с трудностями... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:07+0300

2026-11-25T16:07+0300

2026-11-25T16:16+0300

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Модели искусственного интеллекта начали использовать ненормативную лексику при выполнении длительных и сложных задач, особенно когда сталкиваются с трудностями при их решении, следует из исследования компании Vals AI. "Модели ругаются, когда заходят в тупик, и преимущественно про себя", - отмечают авторы исследования. Специалисты проанализировали более 200 тысяч попыток выполнения задач 102 моделями ИИ в рамках 21 теста. Случаи употребления ненормативной лексики были выявлены у 14 моделей, причем все они были выпущены не ранее 16 июля 2026 года. Чаще всего ненормативную лексику использовала модель MiMo V2.6 Pro китайской компании Xiaomi - в 8,2% случаев. За ней следуют Inkling 2 Small (4,8%) и MiMo V2.6 Flash (4,5%). Отмечается, что нецензурные выражения преимущественно встречались во внутренних рассуждениях моделей, а не в ответах пользователям. При выполнении задач в области права, налогообложения и финансов такие случаи практически отсутствовали. Авторы исследования не исключают, что появление ненормативной лексики может быть связано с обучением моделей ИИ самостоятельному выполнению более продолжительных задач. Однако точная причина этого явления пока неизвестна.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , xiaomi