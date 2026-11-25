https://1prime.ru/20261125/import-875522718.html
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию сократился на 4%
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию сократился на 4% - 25.11.2026, ПРАЙМ
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию сократился на 4%
Импорт легковых автомобилей с пробегом на территорию России по итогам января-октября 2026 года сократился на 4% в годовом выражении, до 368,4 тысячи машин,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:33+0300
2026-11-25T09:33+0300
2026-11-25T09:33+0300
бизнес
россия
volkswagen
toyota
honda
toyota camry
bmw x5
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875522718.jpg?1795588396
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом на территорию России по итогам января-октября 2026 года сократился на 4% в годовом выражении, до 368,4 тысячи машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 10 месяцев 2026 года в Россию ввезено 368,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Фиксируем снижение к аналогичному периоду прошлого года в пределах 4%", - написал он в своем Telegram-канале.
Аналитик отметил, что при этом ввоз подержанных автомобилей с правым расположением руля продолжает расти. За 10 месяцев было импортировано 218,2 тысячи таких машин, что на 19,2% больше, чем в январе-октябре прошлого года.
Что касается автомобилей с левым рулем, то их ввоз снизился почти на четверть (-24,8%), до 150,2 тысячи штук.
Самыми популярными брендами автомобилей с пробегом с правым рулем, которые ввозились в Россию с начала года, стали Toyota (33,2% от всего импорта таких машин), Honda (29,6%), Suzuki (9,3%), Mazda (5,3%) и Volkswagen (3,9%).
В категории леворульных иномарок с пробегом лидируют Volkswagen (20%), Audi (9%), Kia (8,5%), BMW (7,7%) и Hyundai (7,4%).
"В целом по году снижение объема импорта автомобилей с пробегом будет выше, чем за 10 месяцев, поскольку четвертый квартал 2025 года был рекордный", - прогнозирует Целиков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, volkswagen, toyota, honda, toyota camry, bmw x5
Бизнес, РОССИЯ, Volkswagen, Toyota, Honda, Toyota Camry, BMW X5
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом на территорию России по итогам января-октября 2026 года сократился на 4% в годовом выражении, до 368,4 тысячи машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 10 месяцев 2026 года в Россию ввезено 368,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Фиксируем снижение к аналогичному периоду прошлого года в пределах 4%", - написал он в своем Telegram-канале.
Аналитик отметил, что при этом ввоз подержанных автомобилей с правым расположением руля продолжает расти. За 10 месяцев было импортировано 218,2 тысячи таких машин, что на 19,2% больше, чем в январе-октябре прошлого года.
Что касается автомобилей с левым рулем, то их ввоз снизился почти на четверть (-24,8%), до 150,2 тысячи штук.
Самыми популярными брендами автомобилей с пробегом с правым рулем, которые ввозились в Россию с начала года, стали Toyota (33,2% от всего импорта таких машин), Honda (29,6%), Suzuki (9,3%), Mazda (5,3%) и Volkswagen (3,9%).
В категории леворульных иномарок с пробегом лидируют Volkswagen (20%), Audi (9%), Kia (8,5%), BMW (7,7%) и Hyundai (7,4%).
"В целом по году снижение объема импорта автомобилей с пробегом будет выше, чем за 10 месяцев, поскольку четвертый квартал 2025 года был рекордный", - прогнозирует Целиков.