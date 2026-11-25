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Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию сократился на 4%

Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию сократился на 4% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию сократился на 4%

Импорт легковых автомобилей с пробегом на территорию России по итогам января-октября 2026 года сократился на 4% в годовом выражении, до 368,4 тысячи машин,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:33+0300

2026-11-25T09:33+0300

2026-11-25T09:33+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом на территорию России по итогам января-октября 2026 года сократился на 4% в годовом выражении, до 368,4 тысячи машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 10 месяцев 2026 года в Россию ввезено 368,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Фиксируем снижение к аналогичному периоду прошлого года в пределах 4%", - написал он в своем Telegram-канале. Аналитик отметил, что при этом ввоз подержанных автомобилей с правым расположением руля продолжает расти. За 10 месяцев было импортировано 218,2 тысячи таких машин, что на 19,2% больше, чем в январе-октябре прошлого года. Что касается автомобилей с левым рулем, то их ввоз снизился почти на четверть (-24,8%), до 150,2 тысячи штук. Самыми популярными брендами автомобилей с пробегом с правым рулем, которые ввозились в Россию с начала года, стали Toyota (33,2% от всего импорта таких машин), Honda (29,6%), Suzuki (9,3%), Mazda (5,3%) и Volkswagen (3,9%). В категории леворульных иномарок с пробегом лидируют Volkswagen (20%), Audi (9%), Kia (8,5%), BMW (7,7%) и Hyundai (7,4%). "В целом по году снижение объема импорта автомобилей с пробегом будет выше, чем за 10 месяцев, поскольку четвертый квартал 2025 года был рекордный", - прогнозирует Целиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, volkswagen, toyota, honda, toyota camry, bmw x5