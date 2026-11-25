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Торговля с Россией помогает Ирану в условиях санкций США, заявил дипломат
Торговля с Россией помогает Ирану в условиях санкций США, заявил дипломат - 25.11.2026, ПРАЙМ
Торговля с Россией помогает Ирану в условиях санкций США, заявил дипломат
Торговля с Россией и КНР помогает Ирану справляться с последствиями американских санкций, заявил в интервью РИА Новости глава секции интересов Ирана в Каире... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:17+0300
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КАИР, 25 ноя - ПРАЙМ. Торговля с Россией и КНР помогает Ирану справляться с последствиями американских санкций, заявил в интервью РИА Новости глава секции интересов Ирана в Каире Моджтаба Фердоусипур. "Мы не отрицаем, что санкции причиняют экономические и бытовые трудности нашему народу, мы работаем днем и ночью, чтобы облегчить это бремя. Однако эти трудности не сломили волю народа, напротив, они сделали его более сплоченным и самодостаточным. Кроме того, наша торговля с Россией, Китаем, Индией и соседними странами расширяется", - сказал дипломат. По его мнению, именно действия США и введенная ими блокада Ирана подталкивают другие государства к поиску альтернатив доллару и западной финансовой системе. "Блокада не ослабила Иран — напротив, она его укрепила", - заверил Фердоусипур. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении усилить санкционное давление на Иран, в том числе на Корпус стражей исламской революции, пока не будет достигнуто официальное соглашение о мире. Санкции против Ирана действуют с момента Исламской революции 1979 года. После их временного ослабления в 2015 году после заключения ядерной сделки через три года США вернулись к санкциям против Тегерана в еще большем масштабе. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял ранее, что Соединенные Штаты должны снять санкции и прекратить свои угрозы в адрес Ирана, если они действительно стремятся возобновить диалог с Тегераном.
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мировая экономика, россия, иран, сша, китай
Мировая экономика, РОССИЯ, ИРАН, США, КИТАЙ
КАИР, 25 ноя - ПРАЙМ. Торговля с Россией и КНР помогает Ирану справляться с последствиями американских санкций, заявил в интервью РИА Новости глава секции интересов Ирана в Каире Моджтаба Фердоусипур.
"Мы не отрицаем, что санкции причиняют экономические и бытовые трудности нашему народу, мы работаем днем и ночью, чтобы облегчить это бремя. Однако эти трудности не сломили волю народа, напротив, они сделали его более сплоченным и самодостаточным. Кроме того, наша торговля с Россией, Китаем, Индией и соседними странами расширяется", - сказал дипломат.
По его мнению, именно действия США и введенная ими блокада Ирана подталкивают другие государства к поиску альтернатив доллару и западной финансовой системе.
"Блокада не ослабила Иран — напротив, она его укрепила", - заверил Фердоусипур.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении усилить санкционное давление на Иран, в том числе на Корпус стражей исламской революции, пока не будет достигнуто официальное соглашение о мире. Санкции против Ирана действуют с момента Исламской революции 1979 года. После их временного ослабления в 2015 году после заключения ядерной сделки через три года США вернулись к санкциям против Тегерана в еще большем масштабе.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял ранее, что Соединенные Штаты должны снять санкции и прекратить свои угрозы в адрес Ирана, если они действительно стремятся возобновить диалог с Тегераном.