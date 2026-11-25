https://1prime.ru/20261125/iran-875521161.html

Торговля с Россией помогает Ирану в условиях санкций США, заявил дипломат

Торговля с Россией помогает Ирану в условиях санкций США, заявил дипломат - 25.11.2026, ПРАЙМ

Торговля с Россией помогает Ирану в условиях санкций США, заявил дипломат

Торговля с Россией и КНР помогает Ирану справляться с последствиями американских санкций, заявил в интервью РИА Новости глава секции интересов Ирана в Каире... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:17+0300

2026-11-25T09:17+0300

2026-11-25T09:17+0300

мировая экономика

россия

иран

сша

китай

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875521161.jpg?1795587478

КАИР, 25 ноя - ПРАЙМ. Торговля с Россией и КНР помогает Ирану справляться с последствиями американских санкций, заявил в интервью РИА Новости глава секции интересов Ирана в Каире Моджтаба Фердоусипур. "Мы не отрицаем, что санкции причиняют экономические и бытовые трудности нашему народу, мы работаем днем и ночью, чтобы облегчить это бремя. Однако эти трудности не сломили волю народа, напротив, они сделали его более сплоченным и самодостаточным. Кроме того, наша торговля с Россией, Китаем, Индией и соседними странами расширяется", - сказал дипломат. По его мнению, именно действия США и введенная ими блокада Ирана подталкивают другие государства к поиску альтернатив доллару и западной финансовой системе. "Блокада не ослабила Иран — напротив, она его укрепила", - заверил Фердоусипур. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении усилить санкционное давление на Иран, в том числе на Корпус стражей исламской революции, пока не будет достигнуто официальное соглашение о мире. Санкции против Ирана действуют с момента Исламской революции 1979 года. После их временного ослабления в 2015 году после заключения ядерной сделки через три года США вернулись к санкциям против Тегерана в еще большем масштабе. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял ранее, что Соединенные Штаты должны снять санкции и прекратить свои угрозы в адрес Ирана, если они действительно стремятся возобновить диалог с Тегераном.

иран

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, иран, сша, китай