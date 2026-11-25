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Ирландия, Латвия и Литва лидируют в еврозоне по уровню попыток мошенничества

Ирландия, Латвия и Литва лидируют в еврозоне по уровню попыток мошенничества - 25.11.2026, ПРАЙМ

Ирландия, Латвия и Литва лидируют в еврозоне по уровню попыток мошенничества

Ирландия, Латвия и Литва стали лидерами среди стран еврозоны по уровню попыток мошенничества, следует из исследования Европейского центробанка (ЕЦБ). | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:29+0300

2026-11-25T16:29+0300

2026-11-25T16:29+0300

финансы

мировая экономика

ирландия

латвия

литва

ецб

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ирландия, Латвия и Литва стали лидерами среди стран еврозоны по уровню попыток мошенничества, следует из исследования Европейского центробанка (ЕЦБ). Чаще всего респонденты ЕЦБ называли способ совершения мошенничества поддельные вебсайты. Вторым по частоте было мошенничество через смс или мессенджеры, за ними следуют электронные письма. В целом в Ирландии о попытках мошенничества сообщили 45% населения, в Латвии - 39%, в Литве - 38%. Регулятор в то же время отмечает, что показатели могут отчасти отражать различия в том, как респонденты интерпретируют и определяют попытки мошенничества. Например, некоторые из них, вероятно, учитывали только конкретные действия, в то время как другие могли включать в этот список спам. В среднем по еврозоне о попытках мошенничества сообщили 28% населения. При этом 18% из них понесли денежные потери из-за действий мошенников, назвав банковские переводы и оплату с помощью физических карт наиболее распространенными способами совершения мошенничества.

ирландия

латвия

литва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, мировая экономика, ирландия, латвия, литва, ецб