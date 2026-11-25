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В Италии обеспокоены возможными последствиями атаки БПЛА в Ливии

В Италии обеспокоены возможными последствиями атаки БПЛА в Ливии - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Италии обеспокоены возможными последствиями атаки БПЛА в Ливии

Вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини выразил обеспокоенность, что применение беспилотников на фоне атаки украинских БПЛА в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T22:12+0300

2026-11-25T22:12+0300

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РИМ, 25 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини выразил обеспокоенность, что применение беспилотников на фоне атаки украинских БПЛА в порту Ливии может поставить под угрозу свободу и безопасность судоходства в Средиземном море. Как сообщили источники в итальянском минтрансе, в Риме серьезно обеспокоены возможными последствиями распространения конфликта на Средиземноморье. "Вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини серьезно обеспокоен возможными последствиями распространения российско-украинского конфликта на Средиземное море. Использование беспилотников может поставить под угрозу свободу и безопасность судоходства", - говорится в сообщении. Опасения высказаны на фоне проблем с судоходством в Персидском заливе и Красном море, уточняют источники. "Существует опасение, что крупные судоходные компании могут принять решение избегать также Средиземного моря в качестве торгового маршрута, что нанесет тяжелейший ущерб итальянским портам и всей национальной логистической системе", - говорится в сообщении источников. Дальнейшая эскалация конфликта может повлечь за собой экологическую катастрофу, если ее последствия затронут нефтяные танкеры или другие суда, перевозящие углеводороды, отметили в министерстве. Ранее член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил на Киев ответственность за удары по порту Бенгази и назвал их недопустимыми. Издание Al-Hadath Libya со ссылкой на генеральное командование ливийской армии сообщило, что в результате украинской атаки погибли два военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии. Атаки в ливийском порту со стороны Украины стали нарушением суверенитета Ливии, Италия не была осведомлена об ударах, заявил в среду вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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мировая экономика, италия, ливия, рим