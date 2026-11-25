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Грузовое сообщение между Кубанью и Крымом сохранено, заявил Ядров

Грузовое сообщение между Кубанью и Крымом сохранено, заявил Ядров - 25.11.2026, ПРАЙМ

Грузовое сообщение между Кубанью и Крымом сохранено, заявил Ядров

Грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом сохранено в прежнем объеме, логистические схемы налажены, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:27+0300

2026-11-25T13:27+0300

2026-11-25T13:27+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом сохранено в прежнем объеме, логистические схемы налажены, сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров. "Грузовое сообщение сохранено в прежнем объеме, логистические схемы налажены", - ответил он на вопрос о ситуации с логистикой на Крымском мосту. Ядров напомнил, что во вторник министерство опубликовало схемы движения между Краснодарским краем и Крымом. В приоритете - удобство и безопасность перевозок. Движение поездов на мосту в Крым было приостановлено 19 ноября после ночной атаки БПЛА. Позднее в тот же день оно было возобновлено по первому пути. Вице-премьер РФ Андрей Никитин 21 ноября сообщил, что движение по железнодорожному мосту в Крым восстановлено в полном объеме. Минтранс России во вторник подготовил инструкции об организации перевозок пассажиров между Краснодарским краем и полуостровом из-за временного ограничения движения по автомобильной части Крымского моста. Также ведомство проинформировало об организации грузовой логистики в сообщении с Крымом и сообщило, что грузовое сообщение между Краснодарским краем и полуостровом осуществляется в прежнем объеме.

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бизнес, россия, крым, краснодарский край