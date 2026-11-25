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Ядров рассказал об обеспечении провозных емкостей на ж/д в сторону Крыма

Ядров рассказал об обеспечении провозных емкостей на ж/д в сторону Крыма - 25.11.2026, ПРАЙМ

Ядров рассказал об обеспечении провозных емкостей на ж/д в сторону Крыма

Необходимые провозные емкости на железной дороге в сторону Крыма обеспечены, в случае роста пассажиропотока будут предоставлены дополнительные поезда, сообщил... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:27+0300

2026-11-25T13:27+0300

2026-11-25T13:27+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Необходимые провозные емкости на железной дороге в сторону Крыма обеспечены, в случае роста пассажиропотока будут предоставлены дополнительные поезда, сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров. "Необходимые провозные емкости на железной дороге есть, в случае увеличения пассажиропотока будут дополнительные поезда", - сказал Ядров журналистам. Движение поездов на мосту в Крым было приостановлено 19 ноября после ночной атаки БПЛА. Позднее в тот же день оно было возобновлено по первому пути. Вице-премьер РФ Андрей Никитин 21 ноября сообщил, что железнодорожное движение по мосту в Крым восстановлено в полном объеме.

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