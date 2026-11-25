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Ядров: открытое горение на атакованном БПЛА сухогрузе "Спарта II" ликвидировано
Ядров: открытое горение на атакованном БПЛА сухогрузе "Спарта II" ликвидировано - 25.11.2026, ПРАЙМ
Ядров: открытое горение на атакованном БПЛА сухогрузе "Спарта II" ликвидировано
Открытое горение на атакованном БПЛА 21 ноября в Финском заливе сухогрузе "Спарта II" ликвидировано, специалисты оценивают судно для его дальнейшей швартовки,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:01+0300
2026-11-25T14:01+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Открытое горение на атакованном БПЛА 21 ноября в Финском заливе сухогрузе "Спарта II" ликвидировано, специалисты оценивают судно для его дальнейшей швартовки, сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров. Российский сухогруз "Спарта II", следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, 21 ноября подвергся атаке двух беспилотников в международных водах Финского залива в трех морских милях от границы России. Как сообщал во вторник Минтранс РФ, сухогруз отбуксирован в порт Санкт-Петербург. "Главное, открытое горение на сегодняшний день ликвидировано. Проходит оценка данного судна для того, чтобы была возможность поставить его к причалу", - сообщил Ядров журналистам. По его словам, Морспасслужбой России было привлечено свыше 40 специалистов, а также задействовано три аварийно-спасательных судна.
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Открытое горение на атакованном БПЛА 21 ноября в Финском заливе сухогрузе "Спарта II" ликвидировано, специалисты оценивают судно для его дальнейшей швартовки, сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров.
Российский сухогруз "Спарта II", следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, 21 ноября подвергся атаке двух беспилотников в международных водах Финского залива в трех морских милях от границы России. Как сообщал во вторник Минтранс РФ, сухогруз отбуксирован в порт Санкт-Петербург.
"Главное, открытое горение на сегодняшний день ликвидировано. Проходит оценка данного судна для того, чтобы была возможность поставить его к причалу", - сообщил Ядров журналистам.
По его словам, Морспасслужбой России было привлечено свыше 40 специалистов, а также задействовано три аварийно-спасательных судна.