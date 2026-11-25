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Ядров рассказал, сколько дорог в России должны быть в нормативном состоянии
Ядров рассказал, сколько дорог в России должны быть в нормативном состоянии - 25.11.2026, ПРАЙМ
Ядров рассказал, сколько дорог в России должны быть в нормативном состоянии
Не менее 85% опорной дорожной сети и входящих в нее федеральных дорог в России к 2030 году должны быть в нормативном состоянии, сообщил глава Минтранса РФ... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:04+0300
2026-11-25T14:04+0300
2026-11-25T14:04+0300
бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Не менее 85% опорной дорожной сети и входящих в нее федеральных дорог в России к 2030 году должны быть в нормативном состоянии, сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров в ходе своего выступления в Госдуме.
"Не менее 85% опорной сети и входящих в нее федеральных дорог к 2030 году привести к нормативному состоянию. На сегодня к нормативу приведено порядка 75% опорной сети", - сказал министр на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Он отметил, что доля региональных дорог в нормативном состоянии на сегодняшний день составляет 57%, а к 2030 году этот показатель вырастет до 60%. При этом в крупнейших агломерациях достигнутые на сегодняшний день 85% "норматива" будут поддерживаться и дальше.
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бизнес, россия, госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Не менее 85% опорной дорожной сети и входящих в нее федеральных дорог в России к 2030 году должны быть в нормативном состоянии, сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров в ходе своего выступления в Госдуме.
"Не менее 85% опорной сети и входящих в нее федеральных дорог к 2030 году привести к нормативному состоянию. На сегодня к нормативу приведено порядка 75% опорной сети", - сказал министр на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Он отметил, что доля региональных дорог в нормативном состоянии на сегодняшний день составляет 57%, а к 2030 году этот показатель вырастет до 60%. При этом в крупнейших агломерациях достигнутые на сегодняшний день 85% "норматива" будут поддерживаться и дальше.