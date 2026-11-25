https://1prime.ru/20261125/jadrovyj-875539682.html

Ядров рассказал, сколько дорог в России должны быть в нормативном состоянии

Ядров рассказал, сколько дорог в России должны быть в нормативном состоянии - 25.11.2026, ПРАЙМ

Ядров рассказал, сколько дорог в России должны быть в нормативном состоянии

Не менее 85% опорной дорожной сети и входящих в нее федеральных дорог в России к 2030 году должны быть в нормативном состоянии, сообщил глава Минтранса РФ... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:04+0300

2026-11-25T14:04+0300

2026-11-25T14:04+0300

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Не менее 85% опорной дорожной сети и входящих в нее федеральных дорог в России к 2030 году должны быть в нормативном состоянии, сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров в ходе своего выступления в Госдуме. "Не менее 85% опорной сети и входящих в нее федеральных дорог к 2030 году привести к нормативному состоянию. На сегодня к нормативу приведено порядка 75% опорной сети", - сказал министр на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Он отметил, что доля региональных дорог в нормативном состоянии на сегодняшний день составляет 57%, а к 2030 году этот показатель вырастет до 60%. При этом в крупнейших агломерациях достигнутые на сегодняшний день 85% "норматива" будут поддерживаться и дальше.

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бизнес, россия, госдума