https://1prime.ru/20261125/juan-875522153.html

Юань открыл торги в среду ростом

Юань открыл торги в среду ростом - 25.11.2026, ПРАЙМ

Юань открыл торги в среду ростом

Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торговой сессии среды повышается до 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:24+0300

2026-11-25T09:24+0300

2026-11-25T09:24+0300

рынок

торги

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875522153.jpg?1795587848

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торговой сессии среды повышается до 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,30 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги