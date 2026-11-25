https://1prime.ru/20261125/juan-875522153.html
Юань открыл торги в среду ростом
Юань открыл торги в среду ростом - 25.11.2026, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду ростом
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торговой сессии среды повышается до 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:24+0300
2026-11-25T09:24+0300
2026-11-25T09:24+0300
рынок
торги
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торговой сессии среды повышается до 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,30 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торговой сессии среды повышается до 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,30 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.