https://1prime.ru/20261125/juan-875556846.html
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,35 рубля
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,35 рубля - 25.11.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,35 рубля
Курс юаня по итогам торгов среды увеличился до 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T19:19+0300
2026-11-25T19:19+0300
2026-11-25T19:24+0300
рынок
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875556846.jpg?1795623898
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов среды увеличился до 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек, закрыв торги на отметке 12,35 рубля.
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рынок
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,35 рубля
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос на 7 копеек, до 12,35 рубля
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов среды увеличился до 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек, закрыв торги на отметке 12,35 рубля.