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Казахстан предложил Китаю построить ж/д линию на территории КНР

Казахстан предложил Китаю построить ж/д линию на территории КНР - 25.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан предложил Китаю построить ж/д линию на территории КНР

Казахстан предложил Китаю построить железнодорожную линию на территории КНР и увеличить объемы грузоперевозок в 10 раз, сообщает министерство транспорта... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:56+0300

2026-11-25T16:56+0300

2026-11-25T16:56+0300

бизнес

мировая экономика

казахстан

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АСТАНА, 25 ноя - ПРАЙМ. Казахстан предложил Китаю построить железнодорожную линию на территории КНР и увеличить объемы грузоперевозок в 10 раз, сообщает министерство транспорта республики. Заместитель премьер-министра - министр транспорта Казахстана Асел Жанасова провела встречу с делегацией китайской компании Guo JingAn. "Стороны обсудили грузовые железнодорожные перевозки между Казахстаном и Китаем, предложение о строительстве железнодорожной линии широкой колеи на территории КНР и реализацию проекта автодороги "Центр - Запад"... Казахстан ставит задачу увеличить объемы грузоперевозок с Китаем в 10 раз", - говорится в сообщении. В минтрансе Казахстана отметили, что китайская сторона сообщила о рассмотрении возможности продления работы пункта пропуска "Хоргос" до конца декабря. Также рассматривается расширение пункта пропуска "Нур Жолы" на стороне КНР, что позволит пропускать до 1 500 грузовых автомобилей в сутки вместо 800. "Жанасова предложила создать в Казахстане распределительный хаб на базе Хоргоса и города Алатау для ускоренной доставки китайских товаров на рынки Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции, Ирана и Пакистана", - добавили в министерстве. Кроме того, по данным минтранса, китайской стороне предложено разместить в Казахстане лаборатории для сертификации сельскохозяйственной продукции, также стороны договорились сформировать рабочие группы быстрого реагирования.

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бизнес, мировая экономика, казахстан, китай, кнр