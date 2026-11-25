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Топ-менеджера "Казатомпрома" задержали в Казахстане по делу о коррупции

Топ-менеджера "Казатомпрома" задержали в Казахстане по делу о коррупции - 25.11.2026, ПРАЙМ

Топ-менеджера "Казатомпрома" задержали в Казахстане по делу о коррупции

Член правления национальной атомной компании "Казатомпром" Куаныш Омарбеков задержан в рамках расследования дела о коррупционной схеме, связанной с бывшим... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:09+0300

2026-11-25T10:09+0300

2026-11-25T10:09+0300

казахстан

казатомпром

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АЛМА-АТА, 25 ноя - ПРАЙМ. Член правления национальной атомной компании "Казатомпром" Куаныш Омарбеков задержан в рамках расследования дела о коррупционной схеме, связанной с бывшим руководством фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", сообщили в среду в Комитете национальной безопасности Казахстана. "Двадцать третьего ноября 2026 года службой по противодействию коррупции КНБ... задержаны и водворены в изолятор временного содержания член правления АО "НАК "Казатомпром" К. Омарбеков и другие лица", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанные подозреваются в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством "Самрук-Казына". "Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 367 Уголовного кодекса республики Казахстан (дача взятки в особо крупном размере либо преступной группой - ред.)", - говорится в сообщении. В КНБ отметили, что иная информация о ходе досудебного расследования в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом разглашению не подлежит. В "Казатомпроме" объявили об изменениях в составе правления: свои полномочия досрочно сложили главный директор по коммерции Владислав Байгужин и главный директор по производству Куаныш Омарбеков. В компании отметили, что распределение обязанностей между руководителями пересмотрят. При этом перестановки, как ожидается, не скажутся на производственной деятельности, финансовых результатах и обслуживании клиентов. Комитет национальной безопасности Казахстана 12 ноября сообщил о задержании председателя правления фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и руководителя национальной железнодорожной компании Елжаса Отыншиева по подозрению в совершении коррупционного преступления. Фонд "Самрук-Казына" управляет государственными активами и долями в крупнейших компаниях Казахстана. В его структуру входят предприятия нефтегазовой, транспортной, энергетической и телекоммуникационной отраслей, в том числе "Казмунайгаз", "Казакстан темир жолы", "Казатомпром" и "Казахтелеком".

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казахстан, казатомпром