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Китай, Индия и Вьетнам лидируют среди гостей Петербурга из дальнего зарубежья

Китай, Индия и Вьетнам лидируют среди гостей Петербурга из дальнего зарубежья - 25.11.2026, ПРАЙМ

Китай, Индия и Вьетнам лидируют среди гостей Петербурга из дальнего зарубежья

Туристы из Китая, Индии и Вьетнама лидируют среди гостей Санкт-Петербурга из дальнего зарубежья в этом году, рассказал РИА Новости генеральный директор... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:54+0300

2026-11-25T17:54+0300

2026-11-25T17:54+0300

бизнес

туризм

санкт-петербург

индия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 ноя- ПРАЙМ. Туристы из Китая, Индии и Вьетнама лидируют среди гостей Санкт-Петербурга из дальнего зарубежья в этом году, рассказал РИА Новости генеральный директор петербургского Конгрессно-выставочного бюро Сергей Азаренков. В столице Узбекистана в среду открылся первый Ташкентский международный туристический инвестиционный форум. "На первом месте китайские туристы. Очень большое количество туристов традиционно из Индии, и тоже очень такое интересное направление, и туристов тоже очень много - из Вьетнама", - сказал Азаренков на полях форума, отвечая на вопрос о главных направлениях въездного туризма в Северную столицу в этом году. По его оценкам, петербургские туроператоры также ожидают значительное число гостей из государств Ближнего Востока. "Сейчас у них не просто, но тем не менее, если взять общее количество туристов, то оно тоже превалирует", - отметил Азаренков. Он добавил, что среди стран ближнего зарубежья лидируют туристы из Белоруссии и Узбекистана. "Узбекские туристы — очень большой вклад, почти 12% из числа туристов, приезжающих в Санкт-Петербург из стран ближнего зарубежья. И я думаю, что до конца года мы этот 12-процентный рубеж преодолеем", - считает Азаренков. Гендиректор бюро считает, что притоку иностранных туристов в Санкт-Петербург способствуют, в частности, совместные туристические инициативы. В частности, проект "Серебряное ожерелье России", который объединяет туристические центры северо-запада России, а также совместный проект туристических ведомств Москвы и Санкт-Петербурга "Два города — миллион впечатлений". "То есть за одну поездку турист может посмотреть две дестинации - может въехать в Москву или в Санкт-Петербург, посмотреть один из городов, переехать в другой и уже убыть к себе на родину", - добавил Азаренков.

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бизнес, туризм, санкт-петербург, индия, узбекистан