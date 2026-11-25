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Китай, Индия и Вьетнам лидируют среди гостей Петербурга из дальнего зарубежья
Китай, Индия и Вьетнам лидируют среди гостей Петербурга из дальнего зарубежья - 25.11.2026, ПРАЙМ
Китай, Индия и Вьетнам лидируют среди гостей Петербурга из дальнего зарубежья
Туристы из Китая, Индии и Вьетнама лидируют среди гостей Санкт-Петербурга из дальнего зарубежья в этом году, рассказал РИА Новости генеральный директор... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T17:54+0300
2026-11-25T17:54+0300
2026-11-25T17:54+0300
бизнес
туризм
санкт-петербург
индия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 ноя- ПРАЙМ. Туристы из Китая, Индии и Вьетнама лидируют среди гостей Санкт-Петербурга из дальнего зарубежья в этом году, рассказал РИА Новости генеральный директор петербургского Конгрессно-выставочного бюро Сергей Азаренков.
В столице Узбекистана в среду открылся первый Ташкентский международный туристический инвестиционный форум.
"На первом месте китайские туристы. Очень большое количество туристов традиционно из Индии, и тоже очень такое интересное направление, и туристов тоже очень много - из Вьетнама", - сказал Азаренков на полях форума, отвечая на вопрос о главных направлениях въездного туризма в Северную столицу в этом году.
По его оценкам, петербургские туроператоры также ожидают значительное число гостей из государств Ближнего Востока. "Сейчас у них не просто, но тем не менее, если взять общее количество туристов, то оно тоже превалирует", - отметил Азаренков.
Он добавил, что среди стран ближнего зарубежья лидируют туристы из Белоруссии и Узбекистана. "Узбекские туристы — очень большой вклад, почти 12% из числа туристов, приезжающих в Санкт-Петербург из стран ближнего зарубежья. И я думаю, что до конца года мы этот 12-процентный рубеж преодолеем", - считает Азаренков.
Гендиректор бюро считает, что притоку иностранных туристов в Санкт-Петербург способствуют, в частности, совместные туристические инициативы. В частности, проект "Серебряное ожерелье России", который объединяет туристические центры северо-запада России, а также совместный проект туристических ведомств Москвы и Санкт-Петербурга "Два города — миллион впечатлений".
"То есть за одну поездку турист может посмотреть две дестинации - может въехать в Москву или в Санкт-Петербург, посмотреть один из городов, переехать в другой и уже убыть к себе на родину", - добавил Азаренков.
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бизнес, туризм, санкт-петербург, индия, узбекистан
Бизнес, Туризм, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИНДИЯ, УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТ, 25 ноя- ПРАЙМ. Туристы из Китая, Индии и Вьетнама лидируют среди гостей Санкт-Петербурга из дальнего зарубежья в этом году, рассказал РИА Новости генеральный директор петербургского Конгрессно-выставочного бюро Сергей Азаренков.
В столице Узбекистана в среду открылся первый Ташкентский международный туристический инвестиционный форум.
"На первом месте китайские туристы. Очень большое количество туристов традиционно из Индии, и тоже очень такое интересное направление, и туристов тоже очень много - из Вьетнама", - сказал Азаренков на полях форума, отвечая на вопрос о главных направлениях въездного туризма в Северную столицу в этом году.
По его оценкам, петербургские туроператоры также ожидают значительное число гостей из государств Ближнего Востока. "Сейчас у них не просто, но тем не менее, если взять общее количество туристов, то оно тоже превалирует", - отметил Азаренков.
Он добавил, что среди стран ближнего зарубежья лидируют туристы из Белоруссии и Узбекистана. "Узбекские туристы — очень большой вклад, почти 12% из числа туристов, приезжающих в Санкт-Петербург из стран ближнего зарубежья. И я думаю, что до конца года мы этот 12-процентный рубеж преодолеем", - считает Азаренков.
Гендиректор бюро считает, что притоку иностранных туристов в Санкт-Петербург способствуют, в частности, совместные туристические инициативы. В частности, проект "Серебряное ожерелье России", который объединяет туристические центры северо-запада России, а также совместный проект туристических ведомств Москвы и Санкт-Петербурга "Два города — миллион впечатлений".
"То есть за одну поездку турист может посмотреть две дестинации - может въехать в Москву или в Санкт-Петербург, посмотреть один из городов, переехать в другой и уже убыть к себе на родину", - добавил Азаренков.