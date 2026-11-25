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МИД Китая заявил, что в тарифных войнах не будет победителя
МИД Китая заявил, что в тарифных войнах не будет победителя - 25.11.2026, ПРАЙМ
МИД Китая заявил, что в тарифных войнах не будет победителя
Тарифные войны не отвечают интересам ни одной из сторон, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя сообщения о планах | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T10:53+0300
2026-11-25T10:53+0300
2026-11-25T10:53+0300
мировая экономика
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тарифы
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ПЕКИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Тарифные войны не отвечают интересам ни одной из сторон, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя сообщения о планах США увеличить пошлины на товары из ряда стран, включая Китай. Ранее во вторник газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон уже на этой неделе планирует объявить об увеличении пошлин на товары из десятков стран, среди которых Китай и государства Евросоюза. "Тарифные и торговые войны не отвечают ничьим интересам", - сказал Го Цзякунь. По словам дипломата, Китай и США должны решать соответствующие вопросы путем консультаций, основываясь на принципах равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп резко усилил торговое давление, сначала ввел пошлины против Канады и Мексики, затем - против Китая. В апреле политик установил взаимные 10-процентные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, ставка была повышена.
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мировая экономика, китай, сша, тарифы
Мировая экономика, КИТАЙ, США, тарифы
ПЕКИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Тарифные войны не отвечают интересам ни одной из сторон, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя сообщения о планах США увеличить пошлины на товары из ряда стран, включая Китай.
Ранее во вторник газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон уже на этой неделе планирует объявить об увеличении пошлин на товары из десятков стран, среди которых Китай и государства Евросоюза.
"Тарифные и торговые войны не отвечают ничьим интересам", - сказал Го Цзякунь.
По словам дипломата, Китай и США должны решать соответствующие вопросы путем консультаций, основываясь на принципах равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды.
После возвращения в Белый дом Дональд Трамп резко усилил торговое давление, сначала ввел пошлины против Канады и Мексики, затем - против Китая. В апреле политик установил взаимные 10-процентные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, ставка была повышена.