https://1prime.ru/20261125/kolonija-875515666.html

Колонии и СИЗО будут ежегодно обмениваться с ФНС сведениями о заключенных

Колонии и СИЗО будут ежегодно обмениваться с ФНС сведениями о заключенных - 25.11.2026, ПРАЙМ

Колонии и СИЗО будут ежегодно обмениваться с ФНС сведениями о заключенных

Колонии и СИЗО будут ежегодно обмениваться с ФНС сведениями о заключенных, новый порядок планируется ввести с июля 2027 года, пишет газета "Известия" со ссылкой | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T00:58+0300

2026-11-25T00:58+0300

2026-11-25T00:58+0300

фнс россии

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Колонии и СИЗО будут ежегодно обмениваться с ФНС сведениями о заключенных, новый порядок планируется ввести с июля 2027 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект приказа ФНС, который есть у издания. "ФНС подготовила порядок регулярного обмена сведениями с колониями и СИЗО. Его планируют ввести с июля 2027 года... Ежегодно до августа учреждения будут сообщать налоговой, кто отбывал у них наказание по состоянию на июль. На отдельный запрос нужно будет ответить в течение пяти дней с момента получения", - пишет газета. Уточняется, что в отчет включат осужденных, зарегистрированных по месту пребывания или поставленных на миграционный учет. Отмечается, что в форме укажут ФИО, ИНН, СНИЛС, дату рождения, гражданство и реквизиты удостоверения личности. Согласно материалу "Известий" полученные сведения направят в региональное управление ФНС по месту нахождения исправительного учреждения или в налоговый орган, который их запросил. Подчеркивается, что способ передачи колонии и СИЗО выберут сами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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