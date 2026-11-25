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Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета в 2027 году
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета в 2027 году - 25.11.2026, ПРАЙМ
Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета в 2027 году
Бюджетный комитет Совфеда на заседании в среду поддержал закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2027 году. Сенаторы намерены... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:40+0300
2026-11-25T13:40+0300
2026-11-25T13:40+0300
финансы
фнб
сбербанк
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в среду поддержал закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2027 году. Сенаторы намерены рассмотреть документ на заседании палаты 27 ноября.
Закон входит в бюджетный пакет. Он сохраняет на следующий год возможность размещения средств ФНБ в иностранной валюте и других финансовых активах, а также направления доходов от управления средствами фонда на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.
Также на следующий год продлевается возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию этой программы.
В 2027 году допускается превышение на 1,5 триллиона рублей (в 2028 году – на 500 миллиардов рублей) общего объема расходов федерального бюджета над суммой базовых нефтегазовых доходов, прогнозируемых расходов на обслуживание госдолга и ненефтегазовых доходов.
Кроме того, до 2030 года приостанавливается начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке и организациях госстрахования РФ. Тем не менее, в федеральном бюджете предусмотрены ежегодные компенсационные выплаты по таким сбережениям. В 2027-2029 годах на эти цели заложено около 1,9 миллиарда рублей в год.
Кроме того, правительство РФ будет вправе в 2027 году принимать решения об использовании бюджетных ассигнований своего резервного фонда с применением цифрового рубля. Также с 1 января 2027 года исключается требование о направлении на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ не менее половины средств, высвобождаемых в результате списания задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам.
Уточняется, что регионы в 2026-2029 годах освобождаются от уплаты процентов по одной трети задолженности, погашение которой законом о федеральном бюджете переносится на 2030-2033 годы.
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финансы, фнб, сбербанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в среду поддержал закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2027 году. Сенаторы намерены рассмотреть документ на заседании палаты 27 ноября.
Закон входит в бюджетный пакет. Он сохраняет на следующий год возможность размещения средств ФНБ в иностранной валюте и других финансовых активах, а также направления доходов от управления средствами фонда на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.
Также на следующий год продлевается возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию этой программы.
В 2027 году допускается превышение на 1,5 триллиона рублей (в 2028 году – на 500 миллиардов рублей) общего объема расходов федерального бюджета над суммой базовых нефтегазовых доходов, прогнозируемых расходов на обслуживание госдолга и ненефтегазовых доходов.
Кроме того, до 2030 года приостанавливается начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке и организациях госстрахования РФ. Тем не менее, в федеральном бюджете предусмотрены ежегодные компенсационные выплаты по таким сбережениям. В 2027-2029 годах на эти цели заложено около 1,9 миллиарда рублей в год.
Кроме того, правительство РФ будет вправе в 2027 году принимать решения об использовании бюджетных ассигнований своего резервного фонда с применением цифрового рубля. Также с 1 января 2027 года исключается требование о направлении на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ не менее половины средств, высвобождаемых в результате списания задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам.
Уточняется, что регионы в 2026-2029 годах освобождаются от уплаты процентов по одной трети задолженности, погашение которой законом о федеральном бюджете переносится на 2030-2033 годы.