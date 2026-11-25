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Комитет Совфеда поддержал закон об увеличении МРОТ с 2027 года

Комитет Совфеда поддержал закон об увеличении МРОТ с 2027 года - 25.11.2026, ПРАЙМ

Комитет Совфеда поддержал закон об увеличении МРОТ с 2027 года

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:43+0300

2026-11-25T13:43+0300

2026-11-25T13:43+0300

финансы

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. Сенаторы намерены рассмотреть документ на заседании палаты 27 ноября. Закон входит в бюджетный пакет. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Закон увеличивает его со следующего года на 6,8%. При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

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финансы