https://1prime.ru/20261125/komitet-875538874.html
Комитет Совфеда поддержал закон об увеличении МРОТ с 2027 года
Комитет Совфеда поддержал закон об увеличении МРОТ с 2027 года - 25.11.2026, ПРАЙМ
Комитет Совфеда поддержал закон об увеличении МРОТ с 2027 года
Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:43+0300
2026-11-25T13:43+0300
2026-11-25T13:43+0300
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875538874.jpg?1795603387
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц.
Сенаторы намерены рассмотреть документ на заседании палаты 27 ноября.
Закон входит в бюджетный пакет. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Закон увеличивает его со следующего года на 6,8%.
При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финансы
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц.
Сенаторы намерены рассмотреть документ на заседании палаты 27 ноября.
Закон входит в бюджетный пакет. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Закон увеличивает его со следующего года на 6,8%.
При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.