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Российские девелоперы будут объединяться в консорциумы для крупных проектов

Российские девелоперы будут объединяться в консорциумы для крупных проектов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Российские девелоперы будут объединяться в консорциумы для крупных проектов

Российские девелоперы жилья будут объединяться в консорциумы для реализации крупных проектов, чтобы разделить финансовые риски, считает гендиректор "ФСК Регион" | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:20+0300

2026-11-25T21:20+0300

2026-11-25T21:25+0300

недвижимость

фск

бизнес

россия

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские девелоперы жилья будут объединяться в консорциумы для реализации крупных проектов, чтобы разделить финансовые риски, считает гендиректор "ФСК Регион" (входит в группу ФСК) Алексей Алмазов."Я думаю, что будет объединение застройщиков, сейчас мы активно это обсуждаем, для того, чтобы риски разделить на больших площадках. То есть как бы конгломераты: кто-то - на один этап, кто-то - на другой", - рассказал он РИА Недвижимость.По словам Алмазова словам, такие "синдикаты застройщиков" помогут компаниям разделить финансовые затраты на первоначальной стадии реализации проектов. "Думаю, что в эту сторону все пойдет", - добавил он.ФСК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, а также коммерческой недвижимости, работает с 2005 года. Владелец компании - Владимир Воронин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, фск, бизнес, россия