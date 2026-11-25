https://1prime.ru/20261125/kontratseptsiya-875527489.html
В России опубликовали рекомендации по контрацепции
В России опубликовали рекомендации по контрацепции - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России опубликовали рекомендации по контрацепции
Клинические рекомендации по наблюдению за применением противозачаточных средств, подготовленные Российским обществом акушеров-гинекологов, опубликованы в РФ, с... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T10:43+0300
2026-11-25T10:43+0300
2026-11-25T10:43+0300
общество
здоровье
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875527489.jpg?1795592595
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Клинические рекомендации по наблюдению за применением противозачаточных средств, подготовленные Российским обществом акушеров-гинекологов, опубликованы в РФ, с документом ознакомилось РИА Новости. "Рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам планирования семьи с учетом возраста, факторов риска, сопутствующих заболеваний, репродуктивных планов, установок и репродуктивного поведения... подробный сбор личного и семейного анамнеза для подбора эффективного и безопасного метода контрацепции", - говорится в тексте документа. В рекомендациях отмечено, что контрацепция позволяет людям самостоятельно регулировать планирование беременности, а также является методом профилактики ряда заболеваний репродуктивной системы. В документе отражены отдельные рекомендации применения контрацепции в перименопаузе, при ожирении, после прерывания беременности, а также в послеродовом периоде и периоде лактации.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, россия
Общество , Здоровье, РОССИЯ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Клинические рекомендации по наблюдению за применением противозачаточных средств, подготовленные Российским обществом акушеров-гинекологов, опубликованы в РФ, с документом ознакомилось РИА Новости.
"Рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам планирования семьи с учетом возраста, факторов риска, сопутствующих заболеваний, репродуктивных планов, установок и репродуктивного поведения... подробный сбор личного и семейного анамнеза для подбора эффективного и безопасного метода контрацепции", - говорится в тексте документа.
В рекомендациях отмечено, что контрацепция позволяет людям самостоятельно регулировать планирование беременности, а также является методом профилактики ряда заболеваний репродуктивной системы.
В документе отражены отдельные рекомендации применения контрацепции в перименопаузе, при ожирении, после прерывания беременности, а также в послеродовом периоде и периоде лактации.