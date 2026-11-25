https://1prime.ru/20261125/kontratseptsiya-875527489.html

В России опубликовали рекомендации по контрацепции

В России опубликовали рекомендации по контрацепции - 25.11.2026, ПРАЙМ

В России опубликовали рекомендации по контрацепции

Клинические рекомендации по наблюдению за применением противозачаточных средств, подготовленные Российским обществом акушеров-гинекологов, опубликованы в РФ, с... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:43+0300

2026-11-25T10:43+0300

2026-11-25T10:43+0300

общество

здоровье

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Клинические рекомендации по наблюдению за применением противозачаточных средств, подготовленные Российским обществом акушеров-гинекологов, опубликованы в РФ, с документом ознакомилось РИА Новости. "Рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам планирования семьи с учетом возраста, факторов риска, сопутствующих заболеваний, репродуктивных планов, установок и репродуктивного поведения... подробный сбор личного и семейного анамнеза для подбора эффективного и безопасного метода контрацепции", - говорится в тексте документа. В рекомендациях отмечено, что контрацепция позволяет людям самостоятельно регулировать планирование беременности, а также является методом профилактики ряда заболеваний репродуктивной системы. В документе отражены отдельные рекомендации применения контрацепции в перименопаузе, при ожирении, после прерывания беременности, а также в послеродовом периоде и периоде лактации.

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общество , здоровье, россия