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Южнокорейский KOSPI обвалился на 6%

Южнокорейский KOSPI обвалился на 6% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Южнокорейский KOSPI обвалился на 6%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду заметно сократились, а южнокорейский KOSPI обвалился сразу на 6% из-за распродажи в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:09+0300

2026-11-25T13:09+0300

2026-11-25T13:09+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду заметно сократились, а южнокорейский KOSPI обвалился сразу на 6% из-за распродажи в технологическом секторе и ожиданий увеличения американских импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По итогам торгов дня южнокорейский KOSPI упал на 6,16% относительно предыдущего закрытия, до 4697,51 пункта. Это стало самым низким значением закрытия с 13 января. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 2,03% до 3476,47 пункта, что стало самым низким значением с 7 июля прошлого года. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite упал на 3,45%, до 1897,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,14%, до 21 966,01 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,39%, до 8692,4 пункта. По итогам торгов среды акции южнокорейского производителя чипов Samsung Electronics упали в цене на 9,87%, а бумаги его конкурента SK Hynix подешевели на 11,05%. "Сектор производства микросхем оказался под давлением из-за опасений по поводу замедления роста прибыли... Кроме того, негативное влияние на рынок оказал вопрос о возможных новых импортных тарифах со стороны США", - приводит информационное агентство Рейтер мнение аналитика компании Mirae Asset Securities Со Сан Ена (Seo Sang-young) о причинах падения. Так, газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти уже на этой неделе планирует объявить об увеличении пошлин на товары из десятков стран, среди которых Китай и государства Евросоюза. А помимо этого, свою лепту в пессимизм в Азии могли внести итоги фондовых торгов в США. Там накануне акции технологических компаний резко дешевели после роста капитализации днем ранее. Так, бумаги разработчика графических процессоров Nvidia подешевели на 5,86%, разработчика искусственного интеллекта Anthropic - на 6,54%.

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, китай, азия, kospi, shenzhen composite, hang seng index