https://1prime.ru/20261125/kozlov-875559758.html

Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправкомиссии с КНДР

Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправкомиссии с КНДР - 25.11.2026, ПРАЙМ

Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправкомиссии с КНДР

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии с КНДР, сообщило Минприроды | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:02+0300

2026-11-25T21:02+0300

2026-11-25T21:02+0300

мировая экономика

пхеньян

кндр

александр козлов

минприроды

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875559758.jpg?1795629761

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии с КНДР, сообщило Минприроды РФ. "Александр Козлов прибыл в Пхеньян для сопредседательства в XIII заседании межправкомиссии РФ и КНДР", - говорится в сообщении. Отмечается, что его приветствовал сопредседатель межправкомиссии со стороны КНДР - министр внешнеэкономических дел страны Юн Чжон Хо.

пхеньян

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, пхеньян, кндр, александр козлов, минприроды