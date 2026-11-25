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Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправкомиссии с КНДР
Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправкомиссии с КНДР - 25.11.2026, ПРАЙМ
Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправкомиссии с КНДР
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии с КНДР, сообщило Минприроды | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T21:02+0300
2026-11-25T21:02+0300
2026-11-25T21:02+0300
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александр козлов
минприроды
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии с КНДР, сообщило Минприроды РФ.
"Александр Козлов прибыл в Пхеньян для сопредседательства в XIII заседании межправкомиссии РФ и КНДР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его приветствовал сопредседатель межправкомиссии со стороны КНДР - министр внешнеэкономических дел страны Юн Чжон Хо.
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мировая экономика, пхеньян, кндр, александр козлов, минприроды
Мировая экономика, Пхеньян, КНДР, Александр Козлов, Минприроды
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прибыл в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии с КНДР, сообщило Минприроды РФ.
"Александр Козлов прибыл в Пхеньян для сопредседательства в XIII заседании межправкомиссии РФ и КНДР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его приветствовал сопредседатель межправкомиссии со стороны КНДР - министр внешнеэкономических дел страны Юн Чжон Хо.