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Рада приняла законопроект о легализации рынка криптовалют на Украине
Рада приняла законопроект о легализации рынка криптовалют на Украине - 25.11.2026, ПРАЙМ
Рада приняла законопроект о легализации рынка криптовалют на Украине
Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации рынка криптовалюты и ее налогообложению, заявил в среду украинский депутат Ярослав Железняк. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:00+0300
2026-11-25T13:00+0300
2026-11-25T13:00+0300
финансы
украина
рынок криптовалюты
криптовалюта
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации рынка криптовалюты и ее налогообложению, заявил в среду украинский депутат Ярослав Железняк. "Рада наконец-то приняла (законопроект -ред.) №10225-д о легализации рынка виртуальных активов (криптовалют) на Украине и определении правил их налогообложения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железянка. По словам депутата, закон вступит в силу с июля 2027 года.
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финансы, украина, рынок криптовалюты, криптовалюта
Финансы, УКРАИНА, рынок криптовалюты, криптовалюта
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации рынка криптовалюты и ее налогообложению, заявил в среду украинский депутат Ярослав Железняк.
"Рада наконец-то приняла (законопроект -ред.) №10225-д о легализации рынка виртуальных активов (криптовалют) на Украине и определении правил их налогообложения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железянка.
По словам депутата, закон вступит в силу с июля 2027 года.