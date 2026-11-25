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Рада приняла законопроект о легализации рынка криптовалют на Украине

Рада приняла законопроект о легализации рынка криптовалют на Украине - 25.11.2026, ПРАЙМ

Рада приняла законопроект о легализации рынка криптовалют на Украине

Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации рынка криптовалюты и ее налогообложению, заявил в среду украинский депутат Ярослав Железняк. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:00+0300

2026-11-25T13:00+0300

2026-11-25T13:00+0300

финансы

украина

рынок криптовалюты

криптовалюта

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации рынка криптовалюты и ее налогообложению, заявил в среду украинский депутат Ярослав Железняк. "Рада наконец-то приняла (законопроект -ред.) №10225-д о легализации рынка виртуальных активов (криптовалют) на Украине и определении правил их налогообложения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железянка. По словам депутата, закон вступит в силу с июля 2027 года.

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финансы, украина, рынок криптовалюты, криптовалюта