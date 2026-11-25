https://1prime.ru/20261125/kriterii-875521336.html

Названы главные критерии, по которым россияне выбирают место работы

Названы главные критерии, по которым россияне выбирают место работы - 25.11.2026, ПРАЙМ

Названы главные критерии, по которым россияне выбирают место работы

Главными критериями при выборе работы для российских соискателей, помимо уровня зарплаты, стали личностные качества руководителя, стабильность компании и... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:18+0300

2026-11-25T09:18+0300

2026-11-25T09:25+0300

общество

россия

работа

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Главными критериями при выборе работы для российских соискателей, помимо уровня зарплаты, стали личностные качества руководителя, стабильность компании и возможности для обучения, рассказали РИА Новости в hh.ru. "При выборе работы россияне прежде всего смотрят на зарплату (86%), но следующий по популярности критерий - личностные качества руководителя (74%). На третьем месте - стабильность компании (64%)", - выяснили аналитики компании, опросив более 5700 российских соискателей (респонденты могли выбрать до семи самых важных критериев). По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, значимость личности будущего начальника для соискателей вполне объяснима. "Именно от него во многом зависит, как будут устроены рабочие процессы, насколько понятными окажутся задачи, как будет даваться обратная связь и соблюдаться договоренности", - отметила она. Помимо перечисленных критериев, почти по половине опрошенных обращают внимание на возможности обучения и профессионального развития, а также понятные обязанности. Кроме того, россияне оценивают перспективы карьерного роста (44%), наличие гибкого графика (37%) и интересных задач (32%). "Социальный пакет отметили 28% респондентов, возможность работать удаленно или в гибридном формате - 23%. На известность бренда обращают внимание более 11% соискателей при поиске работы", - отметили аналитики. Игнатова добавила, что у небольшого бизнеса есть дополнительные возможности конкурировать за специалистов, и не обязательно иметь известный бренд. "Работодателям стоит заранее объяснять кандидатам, как устроен бизнес, какие условия он предлагает и на что сотрудник может рассчитывать", - отметила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, работа