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Ядров: Говорить о сроках восстановления авточасти моста в Крым преждевременно
Ядров: Говорить о сроках восстановления авточасти моста в Крым преждевременно - 25.11.2026, ПРАЙМ
Ядров: Говорить о сроках восстановления авточасти моста в Крым преждевременно
Говорить о сроках восстановления автомобильной части моста в Крым пока преждевременно, идет обследование, заявил журналистам глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:30+0300
2026-11-25T13:30+0300
2026-11-25T13:30+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Говорить о сроках восстановления автомобильной части моста в Крым пока преждевременно, идет обследование, заявил журналистам глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
"В части работ, на сегодняшний день о сроках говорить преждевременно, идет соответствующее обследование", - сказал министр о восстановлении автомобильной части моста.
Он отметил, что сейчас функционирует рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, которая и определит конечные итоги восстановления автомобильной части Крымского моста.
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бизнес, россия, крым, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Марат Хуснуллин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Говорить о сроках восстановления автомобильной части моста в Крым пока преждевременно, идет обследование, заявил журналистам глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
"В части работ, на сегодняшний день о сроках говорить преждевременно, идет соответствующее обследование", - сказал министр о восстановлении автомобильной части моста.
Он отметил, что сейчас функционирует рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, которая и определит конечные итоги восстановления автомобильной части Крымского моста.