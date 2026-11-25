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Ядров: Говорить о сроках восстановления авточасти моста в Крым преждевременно

Ядров: Говорить о сроках восстановления авточасти моста в Крым преждевременно - 25.11.2026, ПРАЙМ

Ядров: Говорить о сроках восстановления авточасти моста в Крым преждевременно

Говорить о сроках восстановления автомобильной части моста в Крым пока преждевременно, идет обследование, заявил журналистам глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:30+0300

2026-11-25T13:30+0300

2026-11-25T13:30+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Говорить о сроках восстановления автомобильной части моста в Крым пока преждевременно, идет обследование, заявил журналистам глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров. "В части работ, на сегодняшний день о сроках говорить преждевременно, идет соответствующее обследование", - сказал министр о восстановлении автомобильной части моста. Он отметил, что сейчас функционирует рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, которая и определит конечные итоги восстановления автомобильной части Крымского моста.

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бизнес, россия, крым, марат хуснуллин