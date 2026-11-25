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Курс юаня к рублю на Мосбирже умеренно растет

Курс юаня к рублю на Мосбирже умеренно растет - 25.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже умеренно растет

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду умеренно повышается - выше 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:24+0300

2026-11-25T13:24+0300

2026-11-25T13:24+0300

рынок

богдан зварич

псб

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду умеренно повышается - выше 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.01 мск повышался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,31 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,28-12,33 рубля. Коридор 12-12,5 рубля за юань останется актуальным до конца недели, считает Богдан Зварич из ПСБ. "У рубля до конца недели сохраняется потенциал для роста - на фоне поддержки со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на следующий понедельник. В частности, мы видим возможности для тестирования юанем и долларом поддержек на уровнях 12 и 80 рублей соответственно. При этом риски отступления основных валют под данные отметки существенно снизились ввиду ухудшения ситуации в ценах на нефть, что через спекулятивный спрос поддерживает их котировки", - добавляет он. Стоимость нефти к 13.00 мск снижалась на 0,7%, до 88,2 доллара за баррель сорта Brent, уйдя на минимумы с конца лета.

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рынок, богдан зварич, псб