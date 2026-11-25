https://1prime.ru/20261125/kurs-875546757.html

"Склонность к умеренному ослаблению": юань повышается к рублю третью сессию

"Склонность к умеренному ослаблению": юань повышается к рублю третью сессию - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Склонность к умеренному ослаблению": юань повышается к рублю третью сессию

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду умеренно повышается третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:01+0300

2026-11-25T16:01+0300

2026-11-25T16:18+0300

рынок

торги

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875546757.jpg?1795612717

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду умеренно повышается третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.38 мск повышался на 5 копеек (+0,4%), до 12,33 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,28-12,34 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,74 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,31 рубля. Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в среду умеренно повышается третью торговую сессию подряд. В итоге курс китайской валюты вернулся выше 12,3 рубля. "На валютном рынке российский рубль проявляет склонность к умеренному ослаблению на фоне упавших нефтяных котировок", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,65% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,85% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.37 мск повышалась на 0,2%, до 89 долларов за баррель сорта Brent, но остается около минимумов с конца лета после падения в предыдущие дни. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1%, до 103,9 пункта. Для рубля текущее снижение нефтяных котировок пока не создает критических рисков, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Нефтяная конъюнктура остается важным фактором, однако динамика российской валюты сейчас во многом определяется внутренним балансом спроса и предложения. Поддержку рублю оказывает высокая ключевая ставка Банка России, которая повышает привлекательность рублевых инструментов и ограничивает спрос на иностранную валюту. Дополнительным фактором выступает налоговый период", - поясняет она. На валютном рынке до конца ноября ожидаются колебания доллара в диапазоне 80-84 рубля, евро - 88-93 рубля, юаня - 12-12,6 рубля, оценивает Проценко. Начало зимы американская валюта, вероятнее всего, встретит вблизи отметки 83 рубля, резюмирует она. Закрепление юаня выше 12,35 рубля станет сигналом к возможному движению в сторону 12,40 рубля, оценивает Андрей Порошин, финансовый аналитик Bitbanker. "В ближайшие дни базовый диапазон — 81,50–83 рубля за доллар, 89–91 рубль за евро и 12,20–12,40 рубля за юань. Если доллар продолжит укрепляться на мировом рынке, его курс к рублю может приблизиться к верхней границе диапазона, тогда как евро способен остаться вблизи 90 рублей", - добавляет он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, банк россии