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Лут оценила объем российского экспорта зерна в текущем сезоне
Лут оценила объем российского экспорта зерна в текущем сезоне - 25.11.2026, ПРАЙМ
Лут оценила объем российского экспорта зерна в текущем сезоне
Объем российского экспорта зерна в текущем сезоне, как ожидается, превысит 40 миллионов тонн, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:32+0300
2026-11-25T16:32+0300
2026-11-25T16:32+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объем российского экспорта зерна в текущем сезоне, как ожидается, превысит 40 миллионов тонн, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Пока 40 миллионов (тонн - ред.) Ну 40 плюс. На сезон", - сказала Лут журналистам в кулуарах переговоров с Брунеем, отвечая на вопрос о планах России по экспорту зерна в текущем сезоне.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз