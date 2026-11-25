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Лут оценила объем российского экспорта зерна в текущем сезоне

Лут оценила объем российского экспорта зерна в текущем сезоне - 25.11.2026, ПРАЙМ

Лут оценила объем российского экспорта зерна в текущем сезоне

Объем российского экспорта зерна в текущем сезоне, как ожидается, превысит 40 миллионов тонн, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:32+0300

2026-11-25T16:32+0300

2026-11-25T16:32+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объем российского экспорта зерна в текущем сезоне, как ожидается, превысит 40 миллионов тонн, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Пока 40 миллионов (тонн - ред.) Ну 40 плюс. На сезон", - сказала Лут журналистам в кулуарах переговоров с Брунеем, отвечая на вопрос о планах России по экспорту зерна в текущем сезоне.

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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз