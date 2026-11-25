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Миллиардер Майкл Рубин рассказал, что еще подростком зарабатывал миллионы

Миллиардер Майкл Рубин рассказал, что еще подростком зарабатывал миллионы - 25.11.2026, ПРАЙМ

Миллиардер Майкл Рубин рассказал, что еще подростком зарабатывал миллионы

Миллиардер и сооснователь цифровой спортивной платформы Fanatics Майкл Рубин начал зарабатывать миллионы еще подростком, а к 16 годам оказался на грани... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:18+0300

2026-11-25T10:18+0300

2026-11-25T10:20+0300

бизнес

мировая экономика

ebay

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Миллиардер и сооснователь цифровой спортивной платформы Fanatics Майкл Рубин начал зарабатывать миллионы еще подростком, а к 16 годам оказался на грани банкротства, сообщает издание Fortune. "Рубин занялся предпринимательством в 12 лет, а уже в 13 продавал горнолыжное снаряжение из подвала родителей в Пенсильвании. Год спустя он открыл собственный магазин неподалеку от дома, быстро начал зарабатывать… Майкл Рубин заработал миллионы, будучи подростком, и чуть не обанкротился. Но он говорит, что каждая "катастрофа" может привести к успеху", - пишет Fortune. По сообщению Fortune, в 16 лет бизнес стоял на грани банкротства, Майклу пришлось распродать неликвидный товар и занять деньги для выплаты долгов. Пять лет спустя, в 21 год, Рубин уже продавал на 150 миллионов долларов и зарабатывал 10–15 миллионов в год. "Каждая катастрофа, если извлечь из нее урок, ведет к следующему успеху", — сказал Рубин в беседе с изданием. Впоследствии Рубин создал компанию GSI Commerce, которую в 2011 году продал интернет-аукциону eBay за 2,4 миллиарда долларов, а на базе выкупленного спортивного бизнеса основал Fanatics. Финансовый кризис 2008 года едва не разорил Рубина во второй раз: его акции GSI потеряли около 90% стоимости, и он с трудом вернул 5 миллионов долларов из хедж-фонда, чтобы спасти активы. Сейчас Fanatics оценивается в 31 миллиард долларов, а личное состояние бизнесмена достигает 11,6 миллиарда, пишет издание.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, ebay