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Системно негативных практик на рынке МФО осталось не так много, заявил Мамута
Системно негативных практик на рынке МФО осталось не так много, заявил Мамута - 25.11.2026, ПРАЙМ
Системно негативных практик на рынке МФО осталось не так много, заявил Мамута
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Системно негативных практик на рынке микрофинанансовых организаций (МФО) осталось не так много, сообщил заместитель... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:01+0300
2026-11-25T14:01+0300
2026-11-25T14:01+0300
финансы
банки
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Системно негативных практик на рынке микрофинанансовых организаций (МФО) осталось не так много, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"Плохие практики, которые мы видели несколько лет назад - они, конечно, не добавляли позитива. Но сегодня, если мы посмотрим на структуру тех проблем, с которыми сталкиваются люди, то их осталось системно не так много", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
Зампред ЦБ подчеркнул, что сегодня рынок микрофинансирования с точки зрения защиты прав потребителей регулируется так же строго, как банковский сектор.
"Все положения закона о потребительском кредите распространяются и на МФО, и на кредитные кооперативы - по сути, на всех небанковских кредиторов, но с учетом их специфики", - уточнил Мамута.
По его словам, такое регулирование важно с точки зрения повышения социального веса и социальной роли микрофинансирования.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Системно негативных практик на рынке микрофинанансовых организаций (МФО) осталось не так много, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"Плохие практики, которые мы видели несколько лет назад - они, конечно, не добавляли позитива. Но сегодня, если мы посмотрим на структуру тех проблем, с которыми сталкиваются люди, то их осталось системно не так много", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
Зампред ЦБ подчеркнул, что сегодня рынок микрофинансирования с точки зрения защиты прав потребителей регулируется так же строго, как банковский сектор.
"Все положения закона о потребительском кредите распространяются и на МФО, и на кредитные кооперативы - по сути, на всех небанковских кредиторов, но с учетом их специфики", - уточнил Мамута.
По его словам, такое регулирование важно с точки зрения повышения социального веса и социальной роли микрофинансирования.