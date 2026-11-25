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Отношение к рынку микрофинансовых организаций улучшается, заявил Мамута
Отношение к рынку микрофинансовых организаций улучшается, заявил Мамута - 25.11.2026, ПРАЙМ
Отношение к рынку микрофинансовых организаций улучшается, заявил Мамута
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Отношение к рынку микрофинансовых организаций (МФО) улучшается, повышается уровень доверия людей к ним, сообщил заместитель... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:32+0300
2026-11-25T14:32+0300
2026-11-25T14:32+0300
финансы
банки
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Отношение к рынку микрофинансовых организаций (МФО) улучшается, повышается уровень доверия людей к ним, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"Мы видим последние исследования, довольно любопытные, серьезные, которые говорят о том, что отношение людей к микрофинансовому рынку улучшается, а в том числе улучшается и повышается и уровень доверия", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
По его словам, очень важно, чтобы "эти первые ростки" не были растоптаны или дестимулированы действиями недобросовестных участников.
Зампред призывает МФО максимальное внимание уделять качеству работы, не думать над краткосрочной выгодой, а работать над долгосрочной стабильностью, над взаимодействием с клиентом на протяжении многих лет его жизни.
"Чтобы и предприниматель, и потребитель чувствовали себя комфортно и понимали, что они могут положиться на своих партнеров, которыми в данном случае являются микрофинансовые институты", - заключил зампред.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Отношение к рынку микрофинансовых организаций (МФО) улучшается, повышается уровень доверия людей к ним, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"Мы видим последние исследования, довольно любопытные, серьезные, которые говорят о том, что отношение людей к микрофинансовому рынку улучшается, а в том числе улучшается и повышается и уровень доверия", - сказал он, выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
По его словам, очень важно, чтобы "эти первые ростки" не были растоптаны или дестимулированы действиями недобросовестных участников.
Зампред призывает МФО максимальное внимание уделять качеству работы, не думать над краткосрочной выгодой, а работать над долгосрочной стабильностью, над взаимодействием с клиентом на протяжении многих лет его жизни.
"Чтобы и предприниматель, и потребитель чувствовали себя комфортно и понимали, что они могут положиться на своих партнеров, которыми в данном случае являются микрофинансовые институты", - заключил зампред.