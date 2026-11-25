https://1prime.ru/20261125/megafon-875523531.html

"Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах

"Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах

"Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах - "Роза Хутор" и "Манжерок" в преддверии зимнего сезона, рассказали РИА Новости в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:45+0300

2026-11-25T09:45+0300

2026-11-25T09:45+0300

бизнес

россия

краснодарский край

москва

санкт-петербург

мегафон

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875523531.jpg?1795589123

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах - "Роза Хутор" и "Манжерок" в преддверии зимнего сезона, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона". "В преддверии зимнего сезона "Мегафон" запустил 5G на двух популярных горнолыжных курортах - "Роза Хутор" в Краснодарском крае и "Манжерок" в Республике Алтай", - говорится в сообщении компании. Так, на "Розе Хуторе" 5G заработал на главной смотровой площадке хребта Аибга, участках канатной дороги, в ресторанах и зонах отдыха на высоте 2320 метров. По данным "Мегафона", курорт, где проложено около 105 километров горнолыжных трасс, особенно популярен у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской и Свердловской областей. В компании также добавили, что в "Манжероке" сеть пятого поколения охватывает район нижней станции канатной дороги, Манжерокское озеро и прилегающие жилые комплексы. По расчетам компании, курорт активно развивается: за последний год протяженность его трасс выросла до 81 километра. "Теперь по протяженности трасс он уступает в России только "Розе Хутор". Чаще всего сюда приезжают москвичи и петербуржцы, а также жители Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО", - уточнили в "Мегафоне".

краснодарский край

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, краснодарский край, москва, санкт-петербург, мегафон