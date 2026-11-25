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"Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах
"Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах - 25.11.2026, ПРАЙМ
"Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах
"Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах - "Роза Хутор" и "Манжерок" в преддверии зимнего сезона, рассказали РИА Новости в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:45+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах - "Роза Хутор" и "Манжерок" в преддверии зимнего сезона, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".
"В преддверии зимнего сезона "Мегафон" запустил 5G на двух популярных горнолыжных курортах - "Роза Хутор" в Краснодарском крае и "Манжерок" в Республике Алтай", - говорится в сообщении компании.
Так, на "Розе Хуторе" 5G заработал на главной смотровой площадке хребта Аибга, участках канатной дороги, в ресторанах и зонах отдыха на высоте 2320 метров.
По данным "Мегафона", курорт, где проложено около 105 километров горнолыжных трасс, особенно популярен у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской и Свердловской областей.
В компании также добавили, что в "Манжероке" сеть пятого поколения охватывает район нижней станции канатной дороги, Манжерокское озеро и прилегающие жилые комплексы.
По расчетам компании, курорт активно развивается: за последний год протяженность его трасс выросла до 81 километра.
"Теперь по протяженности трасс он уступает в России только "Розе Хутор". Чаще всего сюда приезжают москвичи и петербуржцы, а также жители Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО", - уточнили в "Мегафоне".
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. "Мегафон" запустил связь 5G на двух российских горнолыжных курортах - "Роза Хутор" и "Манжерок" в преддверии зимнего сезона, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".
"В преддверии зимнего сезона "Мегафон" запустил 5G на двух популярных горнолыжных курортах - "Роза Хутор" в Краснодарском крае и "Манжерок" в Республике Алтай", - говорится в сообщении компании.
Так, на "Розе Хуторе" 5G заработал на главной смотровой площадке хребта Аибга, участках канатной дороги, в ресторанах и зонах отдыха на высоте 2320 метров.
По данным "Мегафона", курорт, где проложено около 105 километров горнолыжных трасс, особенно популярен у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской и Свердловской областей.
В компании также добавили, что в "Манжероке" сеть пятого поколения охватывает район нижней станции канатной дороги, Манжерокское озеро и прилегающие жилые комплексы.
По расчетам компании, курорт активно развивается: за последний год протяженность его трасс выросла до 81 километра.
"Теперь по протяженности трасс он уступает в России только "Розе Хутор". Чаще всего сюда приезжают москвичи и петербуржцы, а также жители Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО", - уточнили в "Мегафоне".