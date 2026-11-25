https://1prime.ru/20261125/metro-875533932.html

Московское метро судится с владельцами брендов со словом "Это"

Московское метро судится с владельцами брендов со словом "Это" - 25.11.2026, ПРАЙМ

Московское метро судится с владельцами брендов со словом "Это"

Московский метрополитен просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану двух товарных знаков со словесным элементом "Это", принадлежащих разным | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:38+0300

2026-11-25T12:38+0300

2026-11-25T12:39+0300

бизнес

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Московский метрополитен просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану двух товарных знаков со словесным элементом "Это", принадлежащих разным правообладателям, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Первый знак "Это" – комбинированный, выполненный оригинальным шрифтом черного цвета на сером фоне – был зарегистрирован краснодарским ООО "Аква Лайф" в 2021 году для трех классов товаров и одного класса услуг, включающего в себя рекламу, управление бизнесом, бизнес-администрирование и т.п. Метро просит аннулировать его только для услуг, полагая, что правообладателем бренд не используется. Второй знак – чисто словесный. В нем слово "Это" взято в круглые скобки и возведено в третью степень. Знак зарегистрирован в 2022 году на имя московского ООО "АйСиэС Лаб" для одного класса товаров, включающего в себя различные приборы и инструменты, аппаратуру для записи, программное обеспечение и т.п. По мнению истца, этот бренд правообладатель тоже не использует. К рассмотрению первого иска суд приступит в декабре, второй пока оставлен без движения из-за процессуальных нарушений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия