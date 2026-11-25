https://1prime.ru/20261125/mid-875532686.html
В МИД заявили о готовности России покрыть потребность Африки в зерне
В МИД заявили о готовности России покрыть потребность Африки в зерне - 25.11.2026, ПРАЙМ
В МИД заявили о готовности России покрыть потребность Африки в зерне
Готовность России покрыть потребность Африки в зерне неизменна, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:17+0300
2026-11-25T12:17+0300
2026-11-25T12:17+0300
россия
мировая экономика
африка
египет
мид рф
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875532686.jpg?1795598221
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Готовность России покрыть потребность Африки в зерне неизменна, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Наша готовность покрыть потребности Египта и африканских друзей поставками зерна остается неизменной", - сказал Борисенко журналистам.
африка
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, африка, египет, мид рф, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, ЕГИПЕТ, МИД РФ, МИД